Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta Borussia Dortmund'a kaybeden Beşiktaş, Ajax karşısında ilk puanını arıyor. Mücadele EXXEN platformundan canlı yayınlanırken maçın spikeri Melih Gümüşbıçak tepki çekti.
Futbolseverler, karşılaşmanın Fransız hakemi Benoit Bastien'i Beşiktaş'ın aleyhine verdiği çoğu kararda eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki gösterdi. Kullanıcılar spikerin abartılı yorumlar yaptığını belirtirken, sürekli hakemden yakınmasına isyan etti.
Son Dakika › Spor › Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor - Son Dakika Spor