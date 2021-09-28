Ajax-Beşiktaş maçında sürekli hakemi eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki yağıyor

Futbolseverler, karşılaşmanın Fransız hakemi Benoit Bastien'i Beşiktaş'ın aleyhine verdiği çoğu kararda eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki gösterdi. Kullanıcılar spikerin abartılı yorumlar yaptığını belirtirken, sürekli hakemden yakınmasına isyan etti.

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