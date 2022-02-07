Üye Girişi
Ajax Futbol Direktörü Overmars, kadın meslektaşlarına gönderdiği 'uygunsuz mesajlar' nedeniyle kulüpten kovuldu - Son Dakika
BBC

Ajax Futbol Direktörü Overmars, kadın meslektaşlarına gönderdiği 'uygunsuz mesajlar' nedeniyle kulüpten kovuldu

07.02.2022 03:41
Ajax Futbol Direktörü Overmars, kadın meslektaşlarına gönderdiği 'uygunsuz mesajlar' nedeniyle kulüpten kovuldu

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) lideri Ajax, "sınırı aşan cinsel davranış" iddiaları üzerine, futbol şube sorumlusu Marc Overmars'ın görevine son verdi.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) lideri Ajax, "sınırı aşan cinsel davranış" iddiaları üzerine, futbol şube sorumlusu Marc Overmars'ın görevine son verdi.

Ajax kulübünden Pazar gecesi yapılan açıklamada, Overmars'ın "Birkaç kadın meslektaşına uzun süredir sınırı aşan mesajlar göndermesi nedeniyle" derhal görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Overmars'ın, Ajax Denetleme Kurulu ve Genel Müdür Edwin van der Sar ile yaptığı görüşmeler sonunda bu karara varıldığı vurgulandı.

Ajax'ın internet sitesinde, Marc Overmars'ın özür mesajına da yer verildi. 48 yaşındaki eski futbolcu, şunları kaydetti:

"Utanıyorum. Geçen hafta davranışlarım hakkında şikayetlerle karşı karşıya kaldım. Maalesef sınırları aştığımı fark etmedim. Ama artık bunun farkına vardım. Aniden büyük bir baskı hissettim. Özür dilerim."

Kendi konumundaki bir kişi için bu tür davranışın haklı gösterilemeyeceğini vurgulayan Overmars, "Artık çok geç. Ajax'tan ayrılmaktan başka seçenek göremiyorum. Bunun özel durumum üzerinde büyük etkisi var. Bu yüzden herkesten beni ve ailemi rahat bırakmasını rica ediyorum" dedi.

Ajax Denetleme Kurulu üyesi Leen Meijaard, "Marc muhtemelen Ajax'ın sahip olduğu en iyi futbol direktörü. Sözleşmesini boşuna uzatmadık. Ama ne yazık ki gerçekten sınırları aştı. Bu yüzden yönetici olarak devam etmesi mümkün değil" dedi

Ajax Genel Müdürü Edwin Van der Sar da, "Meslektaşlarıma yardım konusunda kendimi sorumlu hissediyorum. Ajax'taki herkes için güvenli bir çalışma ortamı çok önemlidir. Önümüzdeki dönemde buna daha fazla dikkat edeceğiz" görüşünü dile getirdi.

Overmars ile 1990'lardan bu yana hem Ajax hem de Hollanda Milli Takımı'nda oynadıklarını belirten van der Sar, yaşanan gelişmenin, Ajax'ı seven herkes için bir darbe olduğunu söyledi.

Ajax'ta 1992 - 1997 yılları arasında forma giyen eski forvet oyuncusu Overmars, Amsterdam takımına 1995 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıran ekipte yer aldı.

Daha sonra İngiltere'de Arsenal ve İspanya'da Barcelona takımlarının formasını giyen Hollandalı oyuncu, 2004 yılında geçirdiği sakatlık nedeniyle futbolu bıraktı.

Hollanda Milli Takımı'nda da 86 kez forma giyen Marc Overmars, 2012 yılında Ajax kulubüne döndü. Overmars, 1 Şubat 2013'ten itibaren resmi olarak Ajax Futbol Şubesi Sorumlusu olarak çalışmaya başladı.

Kırmızı beyazlı takımda, "Gelmiş geçmiş en iyi futbol şube sorumlusu" olarak tanımlanan Overmars, Dusan Tadiç, Daley Blind v Sebastian Haller gibi takviyelerle, Ajax'ın yeniden Avrupa'da boy göstermesini sağladı.

Overmars, Frankie de Jong, Hakim Ziyech, Matthijs de Light ve Donny van de beek gibi oyuncuları da rekor fiyatlara satarak, kulübe büyük ekonomik katkı sağladı.

Geçen Aralık ayında Ajax kulübü, Overmars'ın sözleşmesini 30 Haziran 2026'ye kadar uzatma kararı almıştı.

Ajax Futbol Direktörü Overmars, kadın meslektaşlarına gönderdiği 'uygunsuz mesajlar' nedeniyle kulüpten kovuldu
YORUMLAR
500

Marc Overmars, Hollanda, Futbol, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ajax Futbol Direktörü Overmars, kadın meslektaşlarına gönderdiği 'uygunsuz mesajlar' nedeniyle kulüpten kovuldu - Son Dakika Spor

BBC

Son Dakika Haberleri
01:07 Tarih yazdılar! Afrika Uluslar Kupası'nda birinci Senegal
01:05 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden "insanlık dışı muamele" iddialarına yalanlama geldi
00:37 Son Dakika: Enerji Bakanı Dönmez'den Isparta'da devam eden elektrik kesintisiyle ilgili açıklama: Enerjisiz şebekemiz kalmadı
00:37 Şahan Gökbakar'dan sert yorum! Burak Elmas'ı hedef aldığı paylaşımı beğeni topladı
00:35 Rusya askeri birlikleri bölgeye yığdı! Ukrayna - Belarus sınırındaki hareketlilik uydudan görüntülendi
23:12 Tarih kitapları yazacak! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a şaşırtan hareket
23:11 Eş baskısı yüzünden İran'dan Türkiye'ye kaçmıştı! Cani koca 17 yaşındaki kız çocuğunun başını kesip sokak sokak dolaştı
22:28 Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT ile yollarını ayırdı mı? Olay iddia gündemde bomba etkisi yarattı
22:23 Çok Güzel Hareketler 2'nin başarılı oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız dünya evine girdi
21:54 Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan Antalya maçı sonrası büyük sitem: Bu korkuyla yaşıyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 03:49:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ajax Futbol Direktörü Overmars, kadın meslektaşlarına gönderdiği 'uygunsuz mesajlar' nedeniyle kulüpten kovuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement