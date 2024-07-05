AK Parti'den UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezaya sert tepki - Son Dakika
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Spor

AK Parti'den UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezaya sert tepki

AK Parti\'den UEFA\'nın Merih Demiral\'a verdiği 2 maçlık cezaya sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, UEFA'nın bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezaya tepki gösterdi. Çelik, "Son derece hatalı bir karardır. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığını göstermektedir. UEFA'nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür" dedi.

05.07.2024 14:52
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Avusturya maçında attığı gollerden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında UEFA tarafından verilen 2 maçlık ceza büyük tepki çekti.

AK PARTİ'DEN 2 MAÇLIK CEZAYA SERT TEPKİ

Almanların şikayeti sonrası çıkan cezayla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "UEFA Disiplin Kurulu'nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır" dedi.

"KARAR FUTBOLUN ÜZERİNE SİYASİ BASKI GÖLGESİ DÜŞÜRMÜŞTÜR"

Çelik sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımına şöyle devam etti; "UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir. UEFA'nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür."

AK Parti'den UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezaya sert tepki

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında ise Demiral'a 2 maç ceza verilirken, TFF'den yapılan açıklamada "Cezaya itiraz için CAS'a gidiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Merih Demiral, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AK Parti'den UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezaya sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Manuel Ortega: Sert Tepki. Kendin çal kendin oyna. Bazi kurallara uymak medeniyet seviyesi ile ilgili. Hataları ile yüzleşmeyen bir gelenek hep sorun yasar 11 20 Yanıtla
  • Harun Çelik: Enflasyona da tepki bekliyoruz boş işleri brakın 7 1 Yanıtla
    Hamza islam: vatan sevdası olmayana bu isler boş gelir 0 2
  • deyvani10 : tmm memleketin en büyük sorunu bu oldu 4 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: AK Parti'den UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezaya sert tepki - Son Dakika
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