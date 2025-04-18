Akdeniz ekibinin umutları tükendi! Konyaspor, Hatayspor'u 3-2 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Akdeniz ekibinin umutları tükendi! Konyaspor, Hatayspor'u 3-2 yendi

Akdeniz ekibinin umutları tükendi! Konyaspor, Hatayspor\'u 3-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftası kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. Hatayspor'a konuk olan Konyaspor, rakibini son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlılar ligde kalma adına kritik bir galibiyet alırken, 19 puanda kalan Akdeniz ekibinin şansı ise mucizelere kaldı.

18.04.2025 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 32. haftasında, alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Konyaspor oldu.

KONYASPOR'UN GALİBİYET GOLÜ 90'DA GELDİ

Karşılaşma çok hızlı başladı. Konyaspor, 10. dakikada Marko Jevtovic'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Hatayspor bu gole 28. dakikada Bilal Boutobba ve 32. dakikada Abdulkadir Parmak'ın golleriyle karşılık verdi ve 2-1 öne geçti. Konuk ekip, 70. dakikada Louka Prip'in golüyle durumu 2-2 yaptı. Maçı bırakmayan yeşil-beyazlılar, 90. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Akdeniz ekibinin umutları tükendi! Konyaspor, Hatayspor'u 3-2 yendi

HATAYSPOR'UN UMUTLARI TÜKENDİ

Deplasmanda 7 maç sonra kazanan Konyaspor, puanını 40'a yükseltti ve ligde kalma adına kritik bir galibiyet aldı. Hatayspor ise 19 puanla haftayı noktaladı ve kümede kalma şansını mucizelere bıraktı. Akdeniz ekibi, Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Yeşil-beyazlılar ise ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Akdeniz ekibinin umutları tükendi! Konyaspor, Hatayspor'u 3-2 yendi
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Hatayspor, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz ekibinin umutları tükendi! Konyaspor, Hatayspor'u 3-2 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yıldıray yanık:
    30 maçta 4 galibiyet almış takımın zaten umudunu........ 7 0 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    fenevin uşağı hato defol 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
21:54 Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti
21:54 Adnan Oktar davasında kararı Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi
21:27 Kolombiya’da polis karakoluna bombalı saldırı 2 ölü, 24 yaralı Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı! 2 ölü, 24 yaralı
21:14 Avrupa’da zirveye oturdular Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı
21:07 Hakem verdi, VAR devreye girdi İşte Galatasaray’ın iptal olan penaltısı Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:58 Galatasaray’a kötü haber Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 17:03:22. #7.12#
SON DAKİKA: Akdeniz ekibinin umutları tükendi! Konyaspor, Hatayspor'u 3-2 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement