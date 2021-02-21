Akhisarspor'da gidişat kötü - Son Dakika
Üye Girişi

Akhisarspor'da gidişat kötü

21.02.2021 12:09

SPOR Toto 1'inci Lig'de art arda üçüncü mağlubiyetini Menemenspor'a deplasmanda 6-2 yenilerek alıp düşme hattında kalan Akhisarspor, büyük halay kırıklığı yaşıyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de art arda üçüncü mağlubiyetini Menemenspor'a deplasmanda 6-2 yenilerek alıp düşme hattında kalan Akhisarspor, büyük halay kırıklığı yaşıyor. Sezonun ilk yarısında dağılan kadrosuyla devreyi üst üste 8 mağlubiyetle düşme barajında kapatan yeşil-siyahlılarda devre arasında transfer yasağının kaldırılıp 8'i yabancı 27 takviyeyle yeni bir takım kurulması da kötü gidişi durduramadı. Yenilenen kadrosuyla ikinci yarının ilk 2 maçını kazandıktan sonra üst üste Balıkesirspor'a 3-0, Samsunspor'a 4-1, Menemenspor'a da 6-2 yenilip kabustan uyanamayan Akigo, 3 haftada kalesinde 14 gol gördü.

Kötü gidişi yeni futbolcularıyla da bir türlü durduramalan Akhisarspor'da taraftarlar teknik direktör Mesut Dilsöz'e tepki gösterip istifaya davet etti. Takımın başında çıktığı 10 maçta 8 mağlubiyet alan Dilsöz, kadro tercihleri ve yönetimin sahadaki kadroya müdahale ettiği iddialarıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Menemen'de ilk 12 dakikada kalesinde 3 gol görüp defansta büyük zaaf yaşayan yeşil-siyahlılarda Mesut Dilsöz maçın ardından, "Maçın başında kalemize gelen ilk topun gol olması sonuca etki etti. Rakibi tebrik ediyorum. Çok fazla konuşacak bir şey bulamıyorum. Toparlanmak için gereken her şey yapılacaktır" açıklamasını yaptı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Spor Toto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor'da gidişat kötü - Son Dakika


Son Dakika
13:44 Dünya yıldızı Bonucci, Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeden geri çevirdi! Nedeni parayla ilgili değil
13:37 Dünyaca ünlü stoper Bonucci, Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeden reddetti! Sebebi para değil
13:39 Canlı yayını eve gelen ödeme emriyle bölünen Serdar Ortaç ateş püskürdü: Ödemiyorum
13:34 Canlı yayın esnasında eve gelen ödeme emrini gören Serdar Ortaç isyan etti: Ödemiyorum lan
12:19 Meksika'da hastaneden taburcu edilen kız çocuğu, asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi
12:13 6 yaşındaki kız çocuğu, hastaneden taburcu edildiği sırada asansöre sıkışarak öldü
12:15 Fener'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı
12:08 Arda Güler'in Real Madrid'de kazanacağı çılgın maaş ortaya çıktı
12:04 Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi
11:56 Minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2023 14:11:49. #1.12#
SON DAKİKA: Akhisarspor'da gidişat kötü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement