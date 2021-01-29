Akhisarspor transferde tam gaz - Son Dakika
Üye Girişi
Akhisarspor transferde tam gaz

Akhisarspor transferde tam gaz

29.01.2021 12:11

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, ara transfer döneminde 6 oyuncu daha aldı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, ara transfer döneminde 6 oyuncu daha aldı. Transfer yasağını kaldırdıktan sonra 16 takviye yapan yeşil-siyahlılar, son olarak Fraport-Tav Antalyaspor'dan Cengiz Demir, Galatasaray'dan Emircan Seçgin, Anagold 24 Erzincanspor'dan Orhan Taşdelen, Bayrampaşaspor'dan Alim Esgi, Adana Demirspor altyapısından Semih Kaya ve Muğlaspor'dan İbrahim İçuz'la sözleşme imzaladı.Akhisarspor daha önce Alya Toure, Dzon Delarge, Nsima Peter, Akwo Ayuk, Paul Keita, Raheem Lawal, Kemal Cingirt, Serkan Sefil, Bekir Akın, Fırat Yiğit Öztürk, Muhammed Embiya Yıldırım, Furkan Korkut, Yusuf Cihat Çelik, Mert Özyıldırım, Mehmet Salih Yiğit, Emirhan Civelek'le anlaşmıştı. Akhisar temsilcisi ara transfer döneminde toplam 22 takviye yapmış oldu.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Bayrampaşaspor, Antalyaspor, Transfer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor transferde tam gaz - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 30 milyon euro karşılığında anlaştı
13:18 Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da! Servet değerinde maaş alacak
13:19 Bakan Mehmet Şimşek: Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir
13:15 Bakan Şimşek, piyasaların faiz kararını yetersiz bulmasına ilişkin konuştu: Bu bir süreçtir, kademeli olarak yöneteceğiz
13:17 Asgari Ücret Dolar Karşısında 24 Saatte 38 Dolar Eridi
13:13 Faiz kararı sonrası asgari ücret 24 saatte 38 dolar eridi
13:14 4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi
13:09 4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi
12:54 Batmanlı Yazar 'Kırmızı Oda' Dizisinin Kendisine Ait Olduğunu İddia Ederek Hukuk Mücadelesi Başlattı
12:51 Batmanlı yazar Kırmızı Oda dizisi hikayesinin kendisine ait olduğunu iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 14:05:28. #1.11#
SON DAKİKA: Akhisarspor transferde tam gaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement