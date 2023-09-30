Tolunay Kafkas'ın G.Saray maçı sonrası itirafı akıllara Çağdaş Atan'ı getirdi

Öne geçmelerine rağmen Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları mücadeleyi değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligin üzerinde olduğuna dair açıklamalarda bulundu.
Maç hakkında konuşan Kafkas "Oyuncularım ilk devre çok pas hatası yaptı. Hızlı geçişleri daha iyi yapmalıydık. İkinci yarı format ve oyuncu değişikliği ile golü bulduk. Oyun bizim lehimize dönecekken, geçişleri daha az yaptık" ifadelerini kullandı.
Rakibi hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray çok güçlü takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Fenerbahçe ve Galatasaray bu ligin üstünde. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ederim. Şimdi kendimize daha yakın rakiplerle oynayacağız" açıklamasını yaptı.
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