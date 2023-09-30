Tolunay Kafkas'ın G.Saray maçı sonrası itirafı akıllara Çağdaş Atan'ı getirdi - Son Dakika

Tolunay Kafkas'ın G.Saray maçı sonrası itirafı akıllara Çağdaş Atan'ı getirdi

Son Güncelleme: 30.09.2023 23:25

Öne geçmelerine rağmen deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı değerlendirmede, ''Galatasaray çok güçlü bir takım. Fenerbahçe ve Galatasaray bu ligin üstünde'' dedi. Kafkas'ın o sözleri akıllara RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın Fenerbahçe'ye 4-0 kaybettikleri mücadele sonrası yaptığı değerlendirmeleri getirdi.

Öne geçmelerine rağmen Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları mücadeleyi değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligin üzerinde olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIM ÇOK PAS HATASI YAPTI"

Maç hakkında konuşan Kafkas "Oyuncularım ilk devre çok pas hatası yaptı. Hızlı geçişleri daha iyi yapmalıydık. İkinci yarı format ve oyuncu değişikliği ile golü bulduk. Oyun bizim lehimize dönecekken, geçişleri daha az yaptık" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY LİGİN ÜSTÜNDE"

Rakibi hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray çok güçlü takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Fenerbahçe ve Galatasaray bu ligin üstünde. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ederim. Şimdi kendimize daha yakın rakiplerle oynayacağız" açıklamasını yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

MKE Ankaragücü, Tolunay Kafkas, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tolunay Kafkas'ın G.Saray maçı sonrası itirafı akıllara Çağdaş Atan'ı getirdi - Son Dakika


Son Dakika
01:09 Yürekler ağza geldi! Ajax-Waalwijk maçı sakatlık nedeniyle yarıda kaldı
00:54 Maçı Tottenham kazanmıştı! Liverpool'un iptal edilen golünün yanlış karar olduğu resmen kabul edildi
00:13 Sanayide kullanılan doğal gaza zam geldi
23:55 Okan Buruk'u artık lig kesmiyor! Şampiyonlar Ligi planını açık açık anlattı
23:29 Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji'den 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
23:21 Tolunay Kafkas'ın G.Saray maçı sonrası itirafı akıllara Çağdaş Atan'ı getirdi
23:08 Rap şarkıcıları Canbay ve Wolker'ı taşıyan minibüs kaza yaptı
22:54 Wilfried Zaha'dan rakiplerine gözdağı: Yüzde 100 hazır olduğum zaman beni göreceksiniz
22:52 HES kodu hayatımıza yeniden giriyor mu? Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulamasını aylar sonra güncelledi
22:36 Galatasaray kazandı ama Mauro Icardi'nin serisi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2023 01:32:04. #1.13#
SON DAKİKA: Tolunay Kafkas'ın G.Saray maçı sonrası itirafı akıllara Çağdaş Atan'ı getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement