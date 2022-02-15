Akşehir Spor yeni teknik direktörü ve yeni transferleriyle iddialı geliyor

Bölgesel Amatör Ligi 4. Bölge 2. Grupta mücadele veren Akşehir Spor, yeni teknik direktörü ve yeni transferleri ile ligde söz sahibi olmak için çalışmalarına başladı.

Yeni transferlerin ve yeni teknik direktörün tanıtımı için bir basın toplantısı düzenlendi. Akşehir Spor Tesislerindeki toplantıya; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Spor Kulüp Başkanı Mustafa Kanyılmaz, Akşehir Spor Yönetim Kurulu Üyeleri, Akşehir Spor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Erol ile yeni transfer edilen futbolcular katıldı.

Yeni teknik direktöre ve futbolculara başarılar dileyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "İnşallah sizlerin de takımımıza katkısıyla, taze güç ve taze kanla daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Yeni teknik direktörümüzün de katkısıyla ikinci yarıda daha iyi futbol sergileyeceğiz. Her zaman sizlerin yanında ve arkanızdayız. Belediyemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Akşehir Sporumuzu yalnız bırakmayacak. Sizlerden beklentimiz; hem güzel bir oyun sergilemek, hem centilmenlik ve ahlak. İnşallah güzel bir birliktelikle, takım ruhuyla güzel sonuçları elde edeceğimizi umuyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya Akşehir Spor'a verdiği maddi ve manevi tüm destekleri için teşekkür eden Akşehir Spor Kulüp Başkanı Mustafa Kanyılmaz, "Dolayısıyla biz burada yapacağımız çalışmalar ve oynayacağımız futbolla bu destekleri hak etmemiz gerekiyor. Hem iç sahada hem de deplasmanda, duruşumuzla, giydiğimiz Akşehir Spor formasına layık olacak şekilde futbol oynayıp, layık olacak şekilde davranmalıyız. Yeni bir yapılanmaya girdik. Yeni transferlerimiz ve yeni hocamız olarak sizler takımımıza katıldınız. İnşallah buradan yakalayacağımız sinerji ile güzel sonuçlar alacağız. İnşallah istediğimiz hedefe hep birlikte ulaşırız" dedi.

Akşehir Spor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Erol ise Akşehir Spor'da güzel işler yapmaya geldiklerini dile getirerek, "Elimizden gelen ne varsa ortaya koyup, en güzel şeyleri yapacağız. Biz çalışacağız, mücadele edeceğiz. Hedefimiz takımımızı daha yukarılara taşımak inşallah" dedi.

Yeni transfer edilen oyuncuların tek tek kendilerini tanıtması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından toplantı sona erdi. - KONYA