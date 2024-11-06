Al Hilal, Neymar'ı serbest bırakacak - Son Dakika
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Spor

Al Hilal, Neymar'ı serbest bırakacak

Al Hilal, Neymar\'ı serbest bırakacak

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, sakatlıklarla boğuşan Neymar'ın sözleşmesini devre arasında feshedecek. Bu kararın alınmasında Brezilyalı yıldızın 1 yıllık sakatlıktan döndükten sonra yeniden sakatlanması etken oldu. Jorge Jesus'un takımı, 32 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezon 90 milyon euro karşılığında PSG'den transfer etmişti.

06.11.2024 17:30
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen ve uzun süredir sakatlıklara boğuşan Brezilyalı yıldız Neymar hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Brezilya basınından UOL Esporte'nin haberine göre; Al Hilal, sakatlık sorunlarından kurtulamayan Neymar'ın sözleşmesini feshetme kararı aldı.Haberde, geçtiğimiz sezon transfer edilen ve kısa süre içinde yaşadığı ağır sakatlık sebebiyle 1 yıl sahalardan uzak kalan Neymar'ın, sakatlığını atlattıktan kısa süre sonra yeniden sakatlanmasının bu kararda etkili olduğu belirtildi. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ekibi, 2025 Ocak ayında Neymar'ın sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

MAAŞI 100 MİLYON EURO

Al Hilal'in geçtiğimiz sezon 90 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Neymar, Suudi Arabistan ekibinden yıllık 100 milyon euro kazanıyor.

AL HİLAL RAKAMLARI

Kariyeri boyunca sakatlıklar sebebiyle 230 maç sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki Neymar, Al Hilal formasıyla 2 sezonda çıktığı 7 maçta 1 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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Son Dakika Spor Al Hilal, Neymar'ı serbest bırakacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Furkan Demir:
    Come to galatasaray 1 7 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş Futbolcu Buda 2 3 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    150 milyon cepte + tazminat yatacak yerin yok salaman 3 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    TÜRKİYEDE BEŞİKTAŞ YADA FENERBAHÇE DIŞINDA KİMSE NEYMARI ALAMAZ NET 1 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş Yapma Gereksiz Şahıs Ferhat 2 0 Yanıtla
  • «Barış Tarim»:
    yıllık 100 m euro vaybe yata yata götürdü balyayı 0 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    Arabistan boş para harcama yeri 0 0 Yanıtla
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