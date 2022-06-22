Al-Khelaifi: "Real Madrid'in 180 milyon Euro'luk teklifini reddettim" - Son Dakika
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Al-Khelaifi: "Real Madrid'in 180 milyon Euro'luk teklifini reddettim"

22.06.2022 11:18
Al-Khelaifi: "Real Madrid'in 180 milyon Euro'luk teklifini reddettim"

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz yaz İspanyol ekibi Real Madrid'in, yıldız futbolcu Kylian Mbappe için verdiği 180 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini söyledi.

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz yaz İspanyol ekibi Real Madrid'in, yıldız futbolcu Kylian Mbappe için verdiği 180 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini söyledi.

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, daha önce Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe'ye Real Madrid'den gelen teklifi reddettiğini açıkladı. Al-Khelaifi, Real Madrid'den daha yüksek bir teklif almış olmasına rağmen Mbappe'nin, PSG'de kalmayı tercih ettiğini söyleyerek, "Geçen yaz Real Madrid'den gelen 180 milyon Euro'yu reddettim. Çünkü Kylian'ı tanıyordum. PSG'de kalmak istiyordu. Onu çok iyi tanıyorum, onun ve ailesinin ne istediğini biliyorum ve para için hareket etmiyorlar. Şehri, kulübü, ülkesi ve projemiz için burada oynamayı seçti. Sadece oynamayı ve kazanmayı düşünüyor" diye konuştu.

Al-Khelaifi ayrıca Avrupa Süper Ligi projesinin de gerçekleşmeyeceğini ifade etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Al-Khelaifi: 'Real Madrid'in 180 milyon Euro'luk teklifini reddettim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Al-Khelaifi: "Real Madrid'in 180 milyon Euro'luk teklifini reddettim" - Son Dakika
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