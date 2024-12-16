Al-Musrati\'ye yapılan astronomik teklif ortaya çıktı

Spor

Beşiktaş'ta başkan Hüseyin Yücel, 11 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en yüksek bedelli transferi olan Al-Musrati'ye teklif geldiği duyurmuştu. Suudi Arabistan'dan gelen teklifin ne kadar olduğu ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Başkan Hüseyin Yücel, Al-Musrati için Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif aldıklarını açıklamıştı. Hüseyin Yücel, Libyalı futbolcu için gelen teklifi değerlendirmeyi düşündüklerini belirtmiş ve "Yarından (bugün) itibaren görüşmelere başlayacağız. Bakalım ne verecekler. Onu da paylaşırız kamuoyuyla" ifadelerini kullanmıştı.

TEKLİF 20 MİLYON EUROYA YAKIN

Öte yandan Sözcü Gazetesi, Suudi Arabistan'dan gelen Al-Musrati teklifinin detayını geçti. Habere göre tecrübeli orta saha oyuncusu için gelen teklifin 20 milyon euroya yakın bir rakam olduğu belirtildi.

MUSRATI'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Al- Musrati, geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta bu zamana kadar tüm kulvarlarda 24'ü ilk 11 olmak üzere 30 maça çıktı. 28 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Musrati'nin siyah-beyazlılarda 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.