Al-Musrati'ye yapılan astronomik teklif ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Al-Musrati'ye yapılan astronomik teklif ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Beşiktaş'ta başkan Hüseyin Yücel, Al-Musrati için Suudi Arabistan'dan resmi teklif aldıklarını açıklamıştı. siyah-beyazlıların Libyalı orta saha oyuncusu için aldığı teklifin 20 milyon euroya yakın bir rakam oduğu öne sürüldü.

16.12.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta başkan Hüseyin Yücel, 11 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en yüksek bedelli transferi olan Al-Musrati'ye teklif geldiği duyurmuştu. Suudi Arabistan'dan gelen teklifin ne kadar olduğu ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Başkan Hüseyin Yücel, Al-Musrati için Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif aldıklarını açıklamıştı. Hüseyin Yücel, Libyalı futbolcu için gelen teklifi değerlendirmeyi düşündüklerini belirtmiş ve "Yarından (bugün) itibaren görüşmelere başlayacağız. Bakalım ne verecekler. Onu da paylaşırız kamuoyuyla" ifadelerini kullanmıştı.

TEKLİF 20 MİLYON EUROYA YAKIN

Öte yandan Sözcü Gazetesi, Suudi Arabistan'dan gelen Al-Musrati teklifinin detayını geçti. Habere göre tecrübeli orta saha oyuncusu için gelen teklifin 20 milyon euroya yakın bir rakam olduğu belirtildi.

MUSRATI'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Al- Musrati, geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta bu zamana kadar tüm kulvarlarda 24'ü ilk 11 olmak üzere 30 maça çıktı. 28 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Musrati'nin siyah-beyazlılarda 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Al-Musrati\'ye yapılan astronomik teklif ortaya çıktı

Suudi Arabistan, Hüseyin Yücel, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Al-Musrati'ye yapılan astronomik teklif ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ALİÇO null:
    sat sat sat ?? 18 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    yalancıyı şaapsalar bunlar sandalyeye oturamaz. 8 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YA ALLAHİM YARABBIM 7 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    tamam 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bunun Ne Başarısı Var Vasıfsız 3 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    VAY BE 11 MILYONA BIRI KENDI KALESINE OLMAK UZERE 2 GOL ATSIN, ÇOĞU MACTA YEDEK KALSIN 1 SENE SONRA 20 MILYON TEKLIF DIYE DARI AMBARINA DAL, SAKAMISINIZ, SAPKAMISINIZ, HESABA BAK MUSRATI 20 MICI 16+4 SEMIH 30 TOA BAKAYIM 66 -70 YONETIM DIYE BUNA DERIM BEN OLSA OLSA BU RAKAMLAR TL DIR. HADI UCUN GIDIN 2 0 Yanıtla
  • Sinan Civan:
    hemen gonderin, orta sahada gezen futbolcu. zaten hep orta saha fulbolculan dolu takım..kanatçı yok 1 0 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    defedin gitsin hemen 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:57:38. #1.11#
SON DAKİKA: Al-Musrati'ye yapılan astronomik teklif ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.