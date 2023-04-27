Al-Nassr Başkanı'ndan Ronaldo transferi için çok konuşulacak itiraf: Kebap yerken de böyle dolandırıldım - Son Dakika
Üye Girişi

Al-Nassr Başkanı'ndan Ronaldo transferi için çok konuşulacak itiraf: Kebap yerken de böyle dolandırıldım

28.04.2023 00:27

Al-Nassr Başkanı Al-Muammar, Cristiano Ronaldo transferiyle ilgili yaşadığı pişmanlığı kebap yediği günü örnek göstererek anlattı. ArabiaNews50'ye konuşan Muammar, "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü" ifadelerini kullandı.

Al-Nassr Başkanı Al-Muammar, Cristiano Ronaldo'nun bugüne kadar gösterdiği seviyeden dolayı aldatıldığını hissettiğini itiraf etti. Eldesmarque'deki habere göre; Suudi ekibinin başkanı Al-Muammar, takımın kupada elenmesinin ardından Cristiano'nun performansına duyduğu öfkeyi Arap medyası 'ArabiaNews'te eleştirel bir şekilde dile getirdi.

"KEBAP İSTERKEN DE BÖYLE DOLANDIRILMIŞTIM"

Al-Muammar, ArabiaNews'e "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü" açıklamasını yaptı. Bu sözler kısa süre içinde dünya basınında gündeme oturdu.

HER YERDE HÜSRAN

Al-Nassr, Riyad Süper Kupası, Suudi Arabistan Süper Kupası ve Suudi Arabistan Kral Kupası'ndan elendi. Suudi Arabistan Ligi'nde de liderliği Al-Ittihad'a kaptırdılar. Ronaldo geçtiğimiz günlerde maç bitiminde "Messi" tezahüratı yapan taraftarlara kasığıyla hareket çekmişti.

400 MİLYON DOLAR

Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, bu sürenin sonunda 400 milyon dolar kazanacak. Portekizli yıldıza tahsis edilen lüks evler ve araçlar bu ücrete dahil değil.

YORUMLAR
500
Ronaldo'nun hareketiyle Suudi taraftarlar çılgına döndü: Takımdan hemen gönderin Ronaldo'nun hareketiyle Suudi taraftarlar çılgına döndü: Takımdan hemen gönderin

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Al-Nassr Başkanı'ndan Ronaldo transferi için çok konuşulacak itiraf: Kebap yerken de böyle dolandırıldım - Son Dakika


Son Dakika
00:11 EuroLeague'de skandal olay! Maçta yumruklar havada uçuştu, oyuna ara verildi
00:06 EuroLeague'de skandal! Obradovic'in maçında yumruklar konuştu, oyun yarıda kaldı
00:00 İzmir'in Folkart Sitesi'ndeki yangın görüntüleri gelmeye başladı, durum çok vahim!
23:54 İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen görüntüler çok vahim!
23:43 İbrahim Tatlıses'ten İzmir'deki büyük yangın sonrası paylaşım: Komşularıma geçmiş olsun
23:39 PFDK'dan 3 büyüklere ağır fatura: Beşiktaş'a para cezası, F.Bahçe ve G.Saray'ın tribünlerine bloke
23:36 PFDK'dan fatura: Beşiktaş'a para cezası, F.Bahçe ve G.Saray'ın tribünlerine bloke
23:33 İbrahim Tatlıses'ten İzmir'deki büyük yangın sonrası paylaşım: Komşularıma geçmiş olsun
23:29 Ataşehir'deki CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldırdığı iddia edilen 6 kişi tutuklandı
23:25 Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk Havalimanı videosu: Havacılık ve Uzay çalışmalarımızın merkezi haline getireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2023 00:29:15. #1.12#
SON DAKİKA: Al-Nassr Başkanı'ndan Ronaldo transferi için çok konuşulacak itiraf: Kebap yerken de böyle dolandırıldım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement