Al-Nassr Başkanı'ndan Ronaldo transferi için çok konuşulacak itiraf: Kebap yerken de böyle dolandırıldım

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Al-Nassr Başkanı Al-Muammar, Cristiano Ronaldo'nun bugüne kadar gösterdiği seviyeden dolayı aldatıldığını hissettiğini itiraf etti. Eldesmarque'deki habere göre; Suudi ekibinin başkanı Al-Muammar, takımın kupada elenmesinin ardından Cristiano'nun performansına duyduğu öfkeyi Arap medyası 'ArabiaNews'te eleştirel bir şekilde dile getirdi.

"KEBAP İSTERKEN DE BÖYLE DOLANDIRILMIŞTIM"

Al-Muammar, ArabiaNews'e "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü" açıklamasını yaptı. Bu sözler kısa süre içinde dünya basınında gündeme oturdu.

HER YERDE HÜSRAN

Al-Nassr, Riyad Süper Kupası, Suudi Arabistan Süper Kupası ve Suudi Arabistan Kral Kupası'ndan elendi. Suudi Arabistan Ligi'nde de liderliği Al-Ittihad'a kaptırdılar. Ronaldo geçtiğimiz günlerde maç bitiminde "Messi" tezahüratı yapan taraftarlara kasığıyla hareket çekmişti.

400 MİLYON DOLAR

Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, bu sürenin sonunda 400 milyon dolar kazanacak. Portekizli yıldıza tahsis edilen lüks evler ve araçlar bu ücrete dahil değil.