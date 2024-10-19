Al Nassr, son dakikalarda Ronaldo ile güldü - Son Dakika
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Spor

Al Nassr, son dakikalarda Ronaldo ile güldü

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Suudi Arabistan Pro Lig'i 7. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al Shabab'ı Ronaldo'nun 90+7'de attığı golle 2-1 mağlup etti.

19.10.2024 09:17
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Suudi Arabistan Pro Lig'i 7. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al-Shabab ile karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 2-1 kazandı.

RONALDO SAHNEYE ÇIKTI

Al Nassr'ın ilk golü 69. dakikada Aymeric Laporte'den geldi. Vitor Pereira'nın öğrencileri 90. dakikada Ali el-Hasan'ın kendi kalesine attığı gol ile beraberliği yakalamıştı. Maçın son anlarında 90+7. dakikada Ronaldo'nun penaltı golüyle tekrar öne geçen Al Nassr, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Al Nassr'da Mohamed Simakan, 90+12. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle birlikte Al Nassr, puanını 17'e çıkarırken Al-Shabab 12 puanda kaldı. Al Nassr, bir sonraki maçında AFC Şampiyonlar Ligi'nde İran ekibi İstiklal ile deplasmanda mücadele edecek. Al-Shabab, ligde Al Orubah deplasmanına konuk olacak.

Al Nassr, son dakikalarda Ronaldo ile güldü

Suudi Arabistan Pro Lig, Al Nassr, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Al Nassr, son dakikalarda Ronaldo ile güldü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • sudem meliss:
    Ancak Penaltı dan Atar Böyle 7 13 Yanıtla
  • Efruz Bozkurt:
    Hakem Ronaldo gol atsın diye beklemiş hahaha 90+7 nedir 9 10 Yanıtla
    Özkan Öztürk:
    Nieki hakem cincon kasımpaşa maçında da 90+10 kadar oynattı 0 0
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