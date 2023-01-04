Cristiano Ronaldo'nun bacaklarının son halini gören hayranları büyük yıkım yaşadı - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun bacaklarının son halini gören hayranları büyük yıkım yaşadı

04.01.2023 15:19
Cristiano Ronaldo'nun bacaklarının son halini gören hayranları büyük yıkım yaşadı

Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Suudi Arabistan ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Takımla ilk antrenmanına çıkan Portekizli yıldızın, sağlık kontrolleri ve idmanda bacaklarının durumu hayranlarını üzdü. Oldukça kas kaybı yaşadığı görülen Ronaldo'nun eski günlerini arattığı ifade edildi.

Manchester United ile olaylı şekilde yolları ayıran Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli yıldızın, sağlık kontrolleri ve antrenmandaki görüntüsü hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

KAS KAYBI DİKKAT ÇEKTİ

Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, fiziği ile her zaman dikkat çekti. Ancak 37 yaşındaki futbolcu ilerleyen yaşıyla birlikte bacaklarında kas kaybı yaşamaya başladı. Portekizli yıldızın, Al Nassr için girdiği sağlık kontrolü ve idmandaki görüntülerinde bacaklarının son hali hayranlarını üzdü.

Cristiano Ronaldo'nun bacaklarının son halini gören hayranları büyük yıkım yaşadı
Cristiano Ronaldo'nun bacaklarının son halini gören hayranları büyük yıkım yaşadı
Ronaldo eski hali

"ÇOK REKOR KIRDIM"

Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun yıllık kazancı 200 milyon euroya yakın olacak. Portekizli yıldız imza töreninde yaptığı açıklamada, "Suudi Ligi'nin çok rekabetçi olduğunu biliyorum. Suudi Arabistan Ligi'nde daha önce birçok maçı izledim. Kararımın arkasındayım. Çok rekor kırdım ve biraz da burada rekor kırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun bacaklarının son halini gören hayranları büyük yıkım yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun bacaklarının son halini gören hayranları büyük yıkım yaşadı - Son Dakika
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