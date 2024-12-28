Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması

Geniş Video İzle

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımının genç başkanı Mohamad Almunajem ve yeni teknik direktör Fatih Terim bir araya geldi. Almunajem'in genç görünümü futbolseverleri şaşırtırken, Terim'e 'Benden genç görünüyorsunuz' şeklindeki esprili yorumu gülüşmelere neden oldu.

28.12.2024 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile anlaştı. Tecrübeli teknik adam, Al Shabab Başkanı Mohamad Almunajem ile buluştu.

GENÇ BAŞKAN HERKESİ ŞAŞIRTTI

Başkanın çok genç olması futbolseverleri hayli şaşırtırken, Almunajem'in Terim'e "Benden genç görünüyorsunuz" demesi üzerine ise ortamda kahkaha sesleri yükseldi.

TAKIMIN DURUMU

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim\'in Şaşırtıcı Buluşması

Suudi Arabistan, Fatih Terim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Osman A:
    Torunu yaşında çoluk çocukla sırf para için,hey Allahım yaaaaa...Para sen nelere kadirsin. 32 55 Yanıtla
    Atatürk çü:
    Fatih terim kimsenin parasına , kimsenin desteğine muhtaç değildir. Sapına kadar MİLLİYETÇİ, sapına kadar Türk, sapına kadar Atatürk çüdür. Elimizdeki değerlerin değerini bilelim Fatih terim leer kolay yetişmiyor. 5 2
    Beşir Evin:
    zina mı yapmış ne kadar boş bi yazı yazmışsın 4 0
  • serkan keskin:
    babasi playstation i biraksin diye gercek takim almis 74 5 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    Efendimiz islam peygamberi Hazreti Mohamed Mostafa sav da Arap idi. acaba nasıl görünüyordu. bazen böyle ince bıyıklı din kardeşlerimizi görünce düşünmeden edemiyorum. alemlerin rabbi yedi cihanın sultanı. şükür ki Rabbim dünyayı efendimiz için yaratmış yoksa nerede yaşardık? 24 18 Yanıtla
    Fatih Fırat:
    peygamber efendimiz Arap degildi cahil herif yapmaya çalıştığın şeyleri anlıyorum ama cahilsin 2 0
    yüksel altun:
    ya he he 0 0
  • MERAK Ettiğimden?:
    PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA 7 14 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    ikinci paratiraykos faciasina donusmesin sonu 7 12 Yanıtla
  • Doki:
    iyiki Terime demedi incinmissin hocam. 11 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 13:31:21. #1.12#
SON DAKİKA: Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.