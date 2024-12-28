Fatih Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile anlaştı. Tecrübeli teknik adam, Al Shabab Başkanı Mohamad Almunajem ile buluştu.
Başkanın çok genç olması futbolseverleri hayli şaşırtırken, Almunajem'in Terim'e "Benden genç görünüyorsunuz" demesi üzerine ise ortamda kahkaha sesleri yükseldi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.
Son Dakika › Spor › Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması - Son Dakika
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