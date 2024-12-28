Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim\'in Şaşırtıcı Buluşması

Cemil Moroglu:

Efendimiz islam peygamberi Hazreti Mohamed Mostafa sav da Arap idi. acaba nasıl görünüyordu. bazen böyle ince bıyıklı din kardeşlerimizi görünce düşünmeden edemiyorum. alemlerin rabbi yedi cihanın sultanı. şükür ki Rabbim dünyayı efendimiz için yaratmış yoksa nerede yaşardık?

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Fatih Fırat: peygamber efendimiz Arap degildi cahil herif yapmaya çalıştığın şeyleri anlıyorum ama cahilsin 2 0