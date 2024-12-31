Al Shabab Başkanı\'ndan Galatasaray paylaşımı

Spor

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab, son olarak Yunanistan'da Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'i teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Al Shabab'ın başında ilk hazırlık maçına çıkan Terim'in öğrencileri, Damac'ı 4-1 mağlup etti.

GALATASARAY PAYLAŞIMI YAPTI

Al Shabab Başkanı Mohamad Almunajem ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başkan Almunajem, Al Shabab ve Galatasaray formalarının olduğu bir görseli Instagram hesabından paylaştı.