Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab, son olarak Yunanistan'da Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'i teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Al Shabab'ın başında ilk hazırlık maçına çıkan Terim'in öğrencileri, Damac'ı 4-1 mağlup etti.
Al Shabab Başkanı Mohamad Almunajem ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başkan Almunajem, Al Shabab ve Galatasaray formalarının olduğu bir görseli Instagram hesabından paylaştı.
Son Dakika › Spor › Al Shabab Başkanı'ndan Galatasaray paylaşımı - Son Dakika
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