Al Shabab Başkanı'ndan Galatasaray paylaşımı - Son Dakika
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Spor

Al Shabab Başkanı'ndan Galatasaray paylaşımı

Al Shabab Başkanı\'ndan Galatasaray paylaşımı

Fatih Terim'i teknik direktörlük görevine getiren Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başkanı Almunajem'in sosyal medya hesabından yaptığı Galatasaray paylaşımı dikkat çekti.

31.12.2024 00:08
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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab, son olarak Yunanistan'da Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'i teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Al Shabab'ın başında ilk hazırlık maçına çıkan Terim'in öğrencileri, Damac'ı 4-1 mağlup etti.

Al Shabab Başkanı'ndan Galatasaray paylaşımı

GALATASARAY PAYLAŞIMI YAPTI

Al Shabab Başkanı Mohamad Almunajem ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başkan Almunajem, Al Shabab ve Galatasaray formalarının olduğu bir görseli Instagram hesabından paylaştı.

Al Shabab Başkanı'ndan Galatasaray paylaşımı

Suudi Arabistan, Sosyal Medya, Fatih Terim, Galatasaray, Güncel, Medya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Al Shabab Başkanı'ndan Galatasaray paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Fatih hocam üst üste 4 kez şampiyon olurken, Avrupadan kupa getirirken beşiktaş ile fenerbahçe kara kara düşünüp Galatasarayın önünü nasıl keseceklerini planlıyorlardı. Aynı senaryoyu şimdi Okan Buruk yaşatıyor. Kuşlar geriden koşmaya devam ediyor. 120 10 Yanıtla
  • Hüseyin Kaya:
    arapspor 5 41 Yanıtla
  • Tekin Aymergen:
    Maklibecilet.. 2 31 Yanıtla
  • Ömer Doğan:
    Sıkı durun bir kesimi daha Galatasaraylı yapıyoruz :) 28 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yakında fetocu olur shabab 1 23 Yanıtla
  • Yetkin metin:
    utanma arlanmada yok. 2. başkanın feto'dan ülkeyi terk etmiş (ihsan Kalkavan) bsşkanını seçiyorsun hala mevzu Galatasaray. çok büyüksün Galatasaray 17 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    beline kuvvet TERİM BABA beline. 5 1 Yanıtla
  • Osman:
    bize makşubeciler diyenlerin başkanı olan ihsan kalkavan nerede ? memleketi neden terk etmiş onu bi anlatdınlar hele de dinleyelim. 3 0 Yanıtla
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