Alanya Kestelspor: 0-1 - Son Dakika

Alanya Kestelspor: 0-1

Alanya Kestelspor: 0-1
Son Güncelleme: 06.01.2021 15:38

STAT: Muğla AtatürkHAKEMLER: Hakan Basık (xx), Vural Gül (xx), Levent Yeşilyurt (xx)MUĞLASPOR: Barış (x) - Süleyman (xx), Cantürk (x), Burak (x) (Dk. 46 İbrahim x), Erol (x) (Dk. 24 Barış x), Mümin (x) (Dk. 46 Atakan x), İlkay (x), Ömer (xx), Emre (xx), Muhammed (x), Nizamettin (x) (Dk.

STAT: Muğla Atatürk

HAKEMLER: Hakan Basık (xx), Vural Gül (xx), Levent Yeşilyurt (xx)MUĞLASPOR: Barış (x) - Süleyman (xx), Cantürk (x), Burak (x) (Dk. 46 İbrahim x), Erol (x) (Dk. 24 Barış x), Mümin (x) (Dk. 46 Atakan x), İlkay (x), Ömer (xx), Emre (xx), Muhammed (x), Nizamettin (x) (Dk. 82 Asım)ALANYA KESTELSPOR: Hasan (xx) - Ufuk (xx), Alican (x) (Dk. 76 Efe xx), Ali Berke (x) (Dk. 62 Ali Eren xx), Talha (xx), Okan (xxx), Buluthan (xx) (Dk. 81 Kadir), Abdurrahman (xx), Berkay (xx), Murat (xx), Cevat (xx)GOLLER: Dk. 17 Okan (Alanya Kestel)KIRMIZ KART: Dk. 41 İlkay (Muğlaspor)SARI KARTLAR: İlkay, Atakan, Cantürk (Muğlaspor) - Bulut, Murat, Abdurrahman, Cevat, Hasan (Alanya Kestel)MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Muğlaspor, ilk yarının son maçında evinde Alanya Kestelspor'a 1-0 mağlup olarak kötü gidişi sürdürdü. Alanya ekibinin golünü 17'nci dakikada Okan kaydetti. Muğlaspor'da 41'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören İlkan, takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla 8 puanda kalan Muğlaspor art arda 3'üncü yenilgisini alırken, yeşil-beyazlı ekibin galibiyet özlemi 7 haftaya yükseldi. Alanya Kestelspor ise 23 puana ulaştı.


- Muğla
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Alanya Kestelspor: 0-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya Kestelspor: 0-1 - Son Dakika
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