Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti

Alanyaspor, Adana Demirspor\'u 3-2 mağlup etti

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği ve ilk yarısını 2-0 geride kapattığı Adana Demirspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi takım 2 maç sonra kazanırken, Adana temsilcisinin galibiyet hasreti ise 8 maça yükseldi.

23.02.2025 18:17
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Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ligde son sırada yer alan Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadeleyi 2-0 mağlup duruma düşen ev sahibi takım, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazanmasını bildi.

ADANA DEMİRSPOR 4 DAKİKADA 2-0'I BULDU

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Adana Demirspor, peş peşe bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Adana temsilcisinin bu gollerini 33 ve 37. dakikada Yusuf Barasi attı.

Alanyaspor, Adana Demirspor'u geri gelerek 3-2 mağlup etti

SAMİ UĞURLU'DAN DEVREYİ BEKLEMEDEN HAMLE GELDİ

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 2-0'ın ardından hemen oyuna müdahalede bulundu. Akdeniz ekibinde 41. dakikada Ui-jo Hwang ve Nicolas Janvier oyuna dahil oldu. Jure Balkovec ve Efecan Karaca oyundan çıktı. Adana Demirspor, Yusuf Barasi'nin attığı gollerle birlikte Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Alanyaspor, Adana Demirspor'u geri gelerek 3-2 mağlup etti

ALANYASPOR İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

Alanyaspor, ikinci yarıda beş dakika içerisinde bulduğu gollerle Adana Demirspor karşısında 2-2'yi buldu. Akdeniz ekibi, 63. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın kendi kalesine attığı golle birlikte durumu 2-1 yaptı. Karşılaşmanın 67. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izlemeye gitti. Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahasında elle oynadığını işaret eden hakem Ergün, penaltı noktasını gösterdi. Alanyaspor'da topun başına geçen Florent Hadergjonaj, 68. dakikada durumu 2-2 yaptı. Alanyaspor, 90. dakikada Yusuf Özdemir'in attığı golle 3-2 öne geçti ve sahadan galip ayrılması başardı.

Alanyaspor, Adana Demirspor'u geri gelerek 3-2 mağlup etti

2 MAÇ SONRA GALİP

3-2'lik sonuçla birlikte Alanyaspor, ligde 2 maç sonra kazandı. Adana Demirspor'un ligdeki galibiyet hasreti 8 maça yükseldi. Bu sonucun ardından Alanyaspor, 31 puana yükseldi. Adana Demirspor, 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Rizespor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

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Son Dakika Spor Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ömer Güldoğdu :
    o Murat Sancak eden bu penaltıdan sonra takımını niye sahadan çekmedi. öyle çok Adalet arayan oyun oynamayan biriyse 2 0 Yanıtla
  • Erol Karaağaçlı:
    İLK YARI 2 MAÇ SONUCU 1 GÜZEL HİÇ İNANDIRICI DEĞİL 0 0 Yanıtla
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