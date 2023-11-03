Alanyaspor, Fatih Tekke ile her konuda anlaşmaya vardı

Alanyaspor'da Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke getiriliyor. Akdeniz ekibi, deneyimli hoca ile her konuda anlaşma sağladı.
Alanyaspor'da Fatih Tekke döneminin başlaması an meselesi. Tekke'nin Akdeniz ekibinin 6 Kasım'da oynayacağı Kayserispor maçıyla göreve başlaması bekleniyor.
Fatih Tekke son olarak çalıştırdığı İstanbulspor'un başında 30 maça çıktı. 46 yaşındaki hoca bu karşılaşmalarda 1.07'lik puan ortalaması tutturdu.
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