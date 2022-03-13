Alanyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım haberimizde - Son Dakika

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler kritik deplasmandan 3 puanla dönerek ligde üst sıralarda kalmayı hedefliyor.
Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'da Fatih Aksoy, Daniel Candeias ve Famara Diedhiou forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci ve sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak maç kadrosunda yer almıyor.
Alanyaspor: Marafona, Awaziem, Milunovic, Furkan, Juanfran, Umut, Efkan, Tayfur, Novais, Emre Akbaba
Fenerbahçe: Altay, Ozan, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, Mesut, Rossi, Osayi, Serdar Dursun
Dakika 26: Fenerbahçe Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Dakika 19: Soldan Novais'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Umut Gunes kafayı vurdu top yandan auta gitti.
Dakika 11: Alanyaspor'da Efecan Karaca sol kanattan aldığı topla son çizgiye indi ve içeriye ortasını yaptı, ön direkte Umut'un kafa vuruşu yandan auta gitti.
Dakika 4: Alanyaspor bu kendi yarı alanında hazırlık paslarıyla çıkmak istiyor. Fenerbahçe ön alanda yaptığı baskıyla rakibini hataya zorluyor.
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