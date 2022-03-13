Alanyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım haberimizde - Son Dakika
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Alanyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım haberimizde

13.03.2022 19:06

Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşıyor. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başladı. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü var.

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler kritik deplasmandan 3 puanla dönerek ligde üst sıralarda kalmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'da Fatih Aksoy, Daniel Candeias ve Famara Diedhiou forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci ve sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak maç kadrosunda yer almıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Awaziem, Milunovic, Furkan, Juanfran, Umut, Efkan, Tayfur, Novais, Emre Akbaba

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, Mesut, Rossi, Osayi, Serdar Dursun

CANLI ANLATIM

Dakika 26: Fenerbahçe Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 19: Soldan Novais'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Umut Gunes kafayı vurdu top yandan auta gitti.

Dakika 11: Alanyaspor'da Efecan Karaca sol kanattan aldığı topla son çizgiye indi ve içeriye ortasını yaptı, ön direkte Umut'un kafa vuruşu yandan auta gitti.

Dakika 4: Alanyaspor bu kendi yarı alanında hazırlık paslarıyla çıkmak istiyor. Fenerbahçe ön alanda yaptığı baskıyla rakibini hataya zorluyor.

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