Canlı anlatım! Kıran kırana maçta denge bozuldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. GAIN Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başladı. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor. VAR koltuğunda ise Hollandalı Pol van Boekel oturuyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 65 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi. Corendon Alanyaspor ise ligde 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan elde etti. Akdeniz ekibi, 27. hafta öncesinde 12. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında 8. haftada Alanyaspor'u konuk ettiği maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Fatih, Coelho, Makouta, Vilhena, Yusuf,Sporar, Lezama.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Morata, Osimhen.

CANLI ANLATIM

90+3' Galatasaray'da oyuna sonrada giren Ahmed Kutucu, rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü ve gelecek maç cezalı duruma düştü.

90' Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

89' Galatasaray'da Gabriel Sara ve Victor Osimhen yerine Ahmed Kutucu ve Kerem Demirbay oyunda.

85' TEHLİKELİ ATAK! Galatasaray'ın çıktığı kontra atakta Sara'nın ara pasında topla buluşan Osimhen, kaleciyi de çalımladı fakat topu boş kaleye gönderemedi!

84' Alanyaspor'da Fatih Aksoy ve Sporar yerine Arda Usluoğlu ve Nicolas Janvier oyunda.

83' TEHLİKELİ ŞUT! Sara'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi!

82' Yunus'un savunma arkasına attığı ara pasında Nuno Lima, Barış Alper'e arkadan müdahale etti ve sarı kart gördü. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

79' Galatasaray'da Alvaro Morata yerine Kaan Ayhan oyunda.

77' TEHLİKELİ ATAK! Osimhen'in indirdiği topta sol çaprazda topla buluşan Barış Alper'in sol ayağıyla vurduğu şut, uzak köşeden auta çıktı.

76' Aliti'nin sol kanattan yaptığı ortada demarke pozisyonda bulunan Sporar, topa kafayla dokunamadı ve top auta gitti.

74' Alvaro Morata ile Fidan Aliti tartışmalar sebebiyle sarı kart gördü.

72' Galatasaray'da Evren Eren Elmalı yerine Roland Sallai oyunda.

71' Alanyaspor'da Cordova yerine Ui-Jo Hwang oyunda.

71' Sol kanatta son çizgiden ortayı yapan Osimhen'in ortasını Ertuğrul çeldi.

69' Osimhen'in merkezden çıkarttığı topta Morata'nın plasesi savunmaya çarptı ve dışarıya gitti.

68' TEHLİKELİ ATAK! Przemyslaw Frankowski'nin çıkarttığı topta boşta kalan topa şutu çeken Osimhen'in vuruşunu Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

64' Florent Hadergjonaj'ın içeriye attığı topta Andraz Sporar'ın şutu auta gitti.

62' Barış Alper'in sol kanattan yaptığı ortada Victor Osimhen arka direkte topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu! Alanyaspor 1-2 Galatasaray

62' GOOOLLL! Alanyaspor 1-2 Galatasaray (Victor Osimhen)

60' Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu sarı kart gördü.

57' Muslera, itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

54' Yunus'un savunmadan sıyrılarak attığı ara pasında Osimhen'den önce Ertuğrul topu kontrol etti.

52' Eren Elmalı'nın Cordova'ya yaptığı müdahale faul. Alanyaspor serbest vuruş kullanacak. Eren Elmalı pozisyonun ardından sarı kart gördü.

52' Sağ kanatta topla buluşan Florent Hadergjonaj, Barış Alper'e çalım attı ve kaleyi uzaktan yokladı. Top üstten auta çıktı.

51' Barış Alper, sol kanatta topla buluştu ve içeri sokularak şutunu çekti. Ertuğrul, sektirdiği topa ayağıyla müdahale etti ve Aliti'ye çarpan top ağlara gitti! Alanyaspor 1-1 Galatasaray

51' GOOOLLL! Alanyaspor 1-1 Galatasaray (Aliti KK)

50' Sara'nın defans arkasına attığı uzun topta Barış Alper, topun kontrolünü sağlayamadı ve top auta çıktı.

47' TEHLİKELİ ATAK! Galatasaray'ın kaptırdığı top sonrası sağ kanatta topla buluşan Cordova'nın ortasında Yusuf Özdemir müsait pozisyonda şutunu çekti fakat top Muslera'da kaldı!

46' İkinci yarı başladı.

46' Galatasaray'da Mario Lemina yerine Yunus Akgün oyunda.

46' KIRMIZI KART! Galatasaray'da devre arası soyunma odasına girilirken Günay Güvenç kırmızı kart gördü!

İ.Y Alanyaspor 0-1 Galatasaray

45+1' Galatasaray'da Cordova'ya faul yapan Mario Lemina, sarı kart gördü.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

44' Sağ kanatta topla buluşan Cordova, içeriye doğru çevirdi. Ters kanatta şutu vuran Yusuf'un topuna Davinson kayarak müdahale etti.

42' Przemyslaw Frankowski'nin arka direğe ortasında Barış Alper'in çevirdiği top Morata'nın eline çarptı ve Alanyaspor serbest vuruş kazandı.

40' Rakip yarı alanda baskısını artıran Galatasaray'da Sara'nın ceza sahası dışından vurduğu şut kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

39' Frankowski'nin kendi yarı alanında kaptırdığı top sonucu topu kapan Yusuf Özdemir'in ceza sahası dışından topu üstten auta gitti.

36' Przemyslaw Frankowski'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Osimhen dokundu fakat top dışarıya çıktı.

35' Barış Alper ile Hadergjonaj'ın ikili mücadelesinde top son olarak Florent Hadergjonaj'a çarptı. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.

31' Alanyaspor kontra atağında Torreira araya girdi ve tehlikeyi önledi.

29' Torreira'nın ara pasında topla buluşan Barış Alper, ortayı yaptı. Topa gelişe vuran Sara'nın şutu takım arkadaşına çarpıp auta gitti.

26' Alanyaspor kontra atağında Barış Alper, Cordova'ya kayarak müdahale etti ve sarı kart gördü.

25' Eren Elmalı'nın çevirdiği topta Ertuğrul Taşkıran topu çıkardı, ardından seken topta Morata'nın çaprazdan vurduğu şut, savunmaya çarptı ve dışarıya çıktı. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.

23' Yusuf Özdemir, sol kanatta buluştuğu topta arka direğe ortasını yaptı. Topu son çizgide tutan Florent Hadergjonaj yayda bulunan Vihena'ya gönderdi. Vilhena'nın sert şutunda top ağlara gitti!

23' GOOOLLL! Alanyaspor 1-0 Galatasaray (Vilhena)

20' Sol kanatta topla buluşan Abdülkerim'in ortası Osimhen için yüksek. Top direkt olarak auta gidiyor. Alanyaspor kale vuruşu kullanacak.

18' Alvaro Morata'nın Richard'a yaptığı müdahale faul. Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.

17' Sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı'nın ortası Osimhen için yüksek. Top direkt olarak auta gidiyor. Alanyaspor kale vuruşu kullanacak.

15' Alanyaspor, Galatasaray kendi yarı alanından çıkarken önde pres yapmaya başladı.

11' TEHLİKELİ ATAK! Florent Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortada Cordova'nın kafa vuruşu, kaleci Muslera'da kaldı. 10' Lemina'nın orta sahadan içeriye doldurduğu top Ertuğrul'da kaldı.

7' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanatta topla buluşan Barış Alper, arka direğe doğru ortayı yaptı. Osimhen, topu kafayla Sara'ya indirdi. Sara, topu müsait pozisyondaki Frankowski'ye çıkarttı, Frankowski'nin sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı!

5' Barış Alper ile verkaça giren Eren'in son çizgiden ortasında hiçbir Galatasaraylı yok. Top Alanyaspor'a geçti.

4' Yusuf Özdemir'in sol kanattan ortasını ön direkte Davinson karşıladı. Ardından topu kazanan Morata'ya Makouta faul yaptı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

2' Frankowski'nin sağ kanattan yaptığı ortada ayağı kayan Osimhen yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.

1' İlk düdük çaldı.