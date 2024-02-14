Alanyaspor maçında yediği goller bardağı taşırdı! Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni antrenör - Son Dakika
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Spor

Alanyaspor maçında yediği goller bardağı taşırdı! Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni antrenör

Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

14.02.2024 11:40
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Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de kaleci Livakovic'in performansı eleştiri almaya devam ediyor.

LIVA'YA YENİ ANTRENÖR

Livakovic'in performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayışına giren Fenerbahçe'nin, Hırvat file bekçisinin eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

TRABZONSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Ajanspor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Sandro Zufic oldu. Daha önce ülkemizde Trabzonspor'da çalışan Zufic, Livakovic ile Dinamo Zagreb'de birlikte çalışmıştı.

Alanyaspor maçında yediği goller bardağı taşırdı! Fenerbahçe\'den Livakovic\'e yeni antrenör
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Dominik Livakovic, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor maçında yediği goller bardağı taşırdı! Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni antrenör - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanyaspor maçında yediği goller bardağı taşırdı! Fenerbahçe'den Livakovic'e yeni antrenör - Son Dakika
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