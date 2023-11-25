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Icardi'den çok konuşulacak sakatlık itirafı: Geçen sene de sakat oynadım - Son Dakika

Icardi'den çok konuşulacak sakatlık itirafı: Geçen sene de sakat oynadım

Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Alanyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından sakatlık durumu hakkında konuştu. Icardi, ''Sakat olarak oynamak kolay değil. Bu geçen sene de olmuştu. İyi bir lider olmak bunu gerektirir diye düşünüyorum. Takım arkadaşlarım arasında da sakat olarak oynayanlar vardı, herkes fedakarlık yapıyor'' dedi.

25.11.2023 - 21:46,
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Sahasında Alanyaspor'u 4-0 yenen Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"GEÇEN SENE DE OLMUŞTU"

Haftalarca süren sakatlığı hakkında konuşan Icardi, "Sakat olarak oynamak kolay değil. Bu geçen sene de olmuştu. İyi bir lider olmak bunu gerektirir diye düşünüyorum. Takım arkadaşlarım arasında da sakat olarak oynayanlar vardı, herkes fedakarlık yapıyor. Takımın değerini bilmemiz ve birbirimiz için oynamalıyız. Bunun sonucunda da geçen seneki gibi iyi sonuçlar alıyoruz" dedi.

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARMALIYDIK"

Takımı değerlendiren Arjantinli yıldız, "Son maçı kaybetmiştik, o yüzden iyi bir maç çıkarmalıydık. İlk dakikadan itibaren iyi oynadık. Takım arkadaşlarımdan çok fazla süre alamayan Kazımcan Karataş, Dries Mertens ve Tanguy Ndombele oynadı. Takım için ellerinden geleni yaptılar. Bunun da meyvelerini toplamış olduk" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'den çok konuşulacak sakatlık itirafı: Geçen sene de sakat oynadım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Icardi'den çok konuşulacak sakatlık itirafı: Geçen sene de sakat oynadım - Son Dakika
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