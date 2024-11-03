Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti - Son Dakika
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Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, 0-0 beraberlikle sonuçlanan Bodrum FK karşılaşmasının ardından görevinden istifa etti. Akdeniz ekibi, Tekke yönetiminde bu sezon sadece Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u yenebilmişti.

03.11.2024 18:51
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, görevinden istifa etti.

BODRUM FK MAÇI SONRASI GÖREVİ BIRAKTI

Ligde son üç maçını kaybeden ve son olarak Bodrumspor ile golsüz berabere kalan Alanyaspor'da Fatih Tekke görevi bıraktı. Bu sezon Tekke yönetiminde sadece Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden Akdeniz ekibi, 10 puan toplayabildi.

"OYUNCULAR SPONTANE OYNUYOR"

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;

"Camiaların bazen bazı şeylere ihtiyacı oluyor. Son 2-3 haftadır benim açımdan, içeride karar vermemi sağlayan... Oyunun son 30 dakikadaki oyuncuların spontane oynama isteği, bir önceki maçtaki aynı davranışlar, oyuncular bilerek yapmıyor, bu bizim hoşumuza giden bir şey değil. Set hücumlarımız çizili, 1 senedir tekrar ediyoruz. Kimsenin haberi yok ama görevimden ayrılıyorum. Bence böyle olması lazım. Bizler bazen teknik adamlar başarıyı kabulleniyorsak... 1 sene geçti Alanyaspor'da, değerli anılarımız oldu. Oyuncuların spontane oynama isteği var. Alanyaspor'un süresi var, bay ve milli takım arası. Buraya layık olan bir teknik adamın gelmesi için bu kararı veriyorum. Olması gereken bu. Alanyaspor camiasına, başkanımıza, oyuncu kardeşlerime, özellikle tesiste 1 sene boyunca kaldığımız çaycısından bekçisine şoföründen ablalara kadar güzel günler geçti. Başarısızlığı kabul etmek lazım. Alanyaspor için kolay gözükmüyor. Tek neden ben değilim ama bu oyuncuların ağabeyi, antrenörü benim. Ben de bu kararı alıyorum. En uygun karar bu. İnşallah hayırlısı olur. Alanya her zaman kalbimizde kalacak. Sorunlar düzelmesi gerekirken düzelmiyor, bir tıkanıklık var. Yönetimimizin önünü açmak istedim. Kararım bu.

"ADETULLAHA DENK DÜŞME MESELESİ VAR"

1 yıldır buradayız. Kötü oynadığımız oyun sayısı 3-4'ü geçmez. Oyunculara, oyuna değer veriyoruz. Onla ilgili bir sıkıntı yok. Sonuç üzerinden bazen oyuncuların da rahatlaması gerekiyor. Biz oyunu her anını, hemen hemen her anını planlı, organizasyonlu geçirmek isteyen bir teknik adamız. O yüzden çok tekrar yapıyoruz. Geçen haftadan beri açıklamalarımla oyuncularımızla konuştuk. Bu maç kötü bittiği halde durumlar ortada olacak. Yönetim kurulumuzun, başkanımızın bize olan güveni tamdı. Fatih Tekke olarak böyle olması gerekiyor. Bu bir güven tazeleme değil. İnşallah şu andan itibaren Alanyaspor için dışarıdan dua edebilirim. Alanyaspor ile ilişkimiz gayrı resmi kesildi. Bakalım hayat bizi nerelere götürecek. Adetullaha denk düşme meselesi var. Beklediğimin altında kaldık, 9-10 puan iyi değil, 15 puan lazımdı en kötü. Bazen, bazen değil benim için her şey nasip kısmet. Çalışmaya devam. Bakalım ne olacak, hayırlısı olsun."

ALANYASPOR RAKAMLARI

Alanyaspor'un başında 40 maça çıkan Fatih Tekke, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 16 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 1.30 puan ortalaması yakaladı.

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Son Dakika Spor Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sudem meliss:
    Güle güle Zaten hiç birşeye Yaramıyorsun 6 1 Yanıtla
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