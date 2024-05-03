Alarmları kurun! Arda Güler, şampiyonluk maçına çıkıyor - Son Dakika
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Alarmları kurun! Arda Güler, şampiyonluk maçına çıkıyor

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarınki Cadiz maçında milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkacağını duyurdu. Güler, geçtiğimiz hafta Real Sociedad deplasmanında da ilk 11'de sahaya çıkmış ve galibiyet golünü kaydetmişti. Real Madrid konuk edeceği Cadiz'i yener, Barcelona da Girona deplasmanında puan kaybederse efltun-beyazlılar, La Liga'nın bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

03.05.2024 14:50
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Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de adından söz ettiren milli yıldızımız Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından La Liga'da bir kez daha sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor.

SOCIEDAD MAÇINA DAMGA VURDU

Sociedad maçında gol atarak takımına 3 puanı getiren ve Ancelotti'nin büyük beğenisini kazanan Arda'nın Cadiz maçında 2. kez ilk 11'de olacağı belirtiliyor. Real Madrid, Barcelona maçının da sonucuna göre bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.

Alarmları kurun! Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor

BARCELONA TAKILIRSA REAL MADRİD ŞAMPİYON OLACAK

Real Madrid konuk edeceği Cadiz'i yener, Barcelona da Girona deplasmanında puan kaybederse efltun-beyazlılar, La Liga'nın bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Alarmları kurun! Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor

İSPANYA LİGİ PUAN DURUMU

Real Madrid, LaLiga'nın 34. hafta maçında yarın TSİ 17:15'te Cadiz'i konuk edecek. Real Madrid'in maçı kazanması, Barcelona'nın ise Girona deplasmanında puan kaybetmesi halinde başkent ekibi şampiyonluğunu ilan edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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