ALBA Berlin: 84-76

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Sasa Pukl, Carmelo Paternico, Elias KoromilasANADOLU EFES: Shane Larkin 15, Rodrigue Beaubois 11, Chris Singleton 7, Doğuş Balbay 2, Setaç Şanlı x, Adrien Moerman15, Vasilije Micic 15, James Anderson 10, Bryant Dunston 9ALBA BERLİN: Granger 17, Lammers 14, Lo 11, Siva 5, Delow 3, Marisseck 3, Schneider 3, Nikic, Olinde 5, Fontecchio 7, Thiemann 8, Jayson 1'NCİ PERİYOT: 18-18DEVRE: 36-44
3'NCÜ PERİYOT: 62-53
THY Euroleague'in 19'uncu haftasında Anadolu Efes, sahasında Alman ekibi ALBA Berlin'i 84-76'lık skorla mağlup etti.
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