ALBA Berlin: 84-76 - Son Dakika

ALBA Berlin: 84-76

ALBA Berlin: 84-76
Son Güncelleme: 12.01.2021 22:50

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Sasa Pukl, Carmelo Paternico, Elias KoromilasANADOLU EFES: Shane Larkin 15, Rodrigue Beaubois 11, Chris Singleton 7, Doğuş Balbay 2, Setaç Şanlı x, Adrien Moerman15, Vasilije Micic 15, James Anderson 10, Bryant Dunston 9ALBA BERLİN: Granger 17, Lammers 14, Lo 11, Siva...

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Sasa Pukl, Carmelo Paternico, Elias Koromilas

ANADOLU EFES: Shane Larkin 15, Rodrigue Beaubois 11, Chris Singleton 7, Doğuş Balbay 2, Setaç Şanlı x, Adrien Moerman15, Vasilije Micic 15, James Anderson 10, Bryant Dunston 9ALBA BERLİN: Granger 17, Lammers 14, Lo 11, Siva 5, Delow 3, Marisseck 3, Schneider 3, Nikic, Olinde 5, Fontecchio 7, Thiemann 8, Jayson 1'NCİ PERİYOT: 18-18DEVRE: 36-44

3'NCÜ PERİYOT: 62-53

THY Euroleague'in 19'uncu haftasında Anadolu Efes, sahasında Alman ekibi ALBA Berlin'i 84-76'lık skorla mağlup etti.


- İstanbul
Kaynak: DHA

Doğuş Balbay, Shane Larkin, ALBA Berlin, Sasa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ALBA Berlin: 84-76 - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALBA Berlin: 84-76 - Son Dakika
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