Albayrak: Hakeme, verilmeyen penaltı ve kırmızı karta rağmen Galatasaray 3 puanı aldı - Son Dakika
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Albayrak: Hakeme, verilmeyen penaltı ve kırmızı karta rağmen Galatasaray 3 puanı aldı

20.02.2021 22:07

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Zor şartlara, baskı altında bir hakeme rağmen verilmeyen bir penaltı, bir kırmızı karta rağmen Galatasaray buradan 3 puanı aldı.

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Zor şartlara, baskı altında bir hakeme rağmen verilmeyen bir penaltı, bir kırmızı karta rağmen Galatasaray buradan 3 puanı aldı. İstanbul'a 3 puanı alıp, emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyeceğiz" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı kırmızılı takımın 1-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalya'daki 3 günlük kamp döneminin çok iyi geçtiğini ve meyvelerini de aldıklarını söyleyen Albayrak, bütün futbolcuları tebrik etti. Albayrak, "Hocamıza teşekkür ediyorum. Takımı çok iyi hazırlamış. Takım çok hırslı, çok iyi hazırdı. Otelde hocayı neşeli gördüm. Bugün çok zor şartlara, baskı altında bir hakeme rağmen verilmeyen bir penaltı, bir kırmızı karta rağmen Galatasaray buradan 3 puanı aldı. Ben futbolcularımın alnından öpüyorum. Onlara başkanımızın talimatıyla uçakta pirim vereceğiz. Onlar bizi nasıl mutlu ettiyse biz de onları yönetim olarak mutlu edeceğiz. İstanbul'a 3 puanı alıp, emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyeceğiz" diye konuştu.

"BİZ 3 PUANIMIZI ALDIK"Basın mensuplarının maçın hakemi Zorbay Küçük hakkında babasının Galatasaraylı olduğu iddiaları sorusuna Albayrak, "Yazıktır genç hakemlerimize. Başta Fatih hoca ve yönetim olarak genç hocaları destekliyor, onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Her ne şartlarda olursa olsun biz 3 puanımızı aldık. Ne derse desinler ben onlara gülüp geçiyorum" dedi. Şampiyon olacaklarına inandığını dile getiren Albayrak, pirimin miktarını ise uçakta görüşeceklerini söyledi.YUSUF GÜNAY: YÜZEYSEL SUNİ ALGI OPERASYONLARI YAPILIYORŞampiyonluğa inançlarının tam olduğunu ifade eden Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise şunları söyledi:

"Bizim şampiyonluğa inancımız tam. Her türlü mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Çok yüzeysel suni algı operasyonları yapılıyor. Bunlara pirim vermeyeceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu algılara asla boyun eğmeyeceğiz. Ne takım, ne yönetim, Galatasaray camiasının büyüklüğünü herkes görsün. Galatasaray camiasıyla mücadelenin o kadar kolay olmadığını herkes görecek. Sonuna kadar şampiyonluğu, para gücüne rağmen, inanç ve azimle sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Albayrak: Hakeme, verilmeyen penaltı ve kırmızı karta rağmen Galatasaray 3 puanı aldı - Son Dakika


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