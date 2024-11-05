Canlı yayında aldatıldığını gören Icardi harekete geçti

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Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile ayrıl-barış bir ilişki yürüten Wanda Nara canlı yayında Icardi'yi aldattı.

Wanda Nara'nın geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği Arjantinli rapçi L-Gante ile canlı yayında öpüşmesi ise kısa büyük ses getirdi.

YÜZÜĞÜ ÇIKARDI

Maudo Icardi de bu görüntüler üzerine harekete geçti. Yıldız futbolcunun sosyal medyadaki paylaşımlarında parmağından daha önce hiç çıkarmadığı yüzüğünü çıkardığı görüldü.