Canlı yayında aldatıldığını gören Icardi harekete geçti - Son Dakika
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Spor

Canlı yayında aldatıldığını gören Icardi harekete geçti

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Mauro Icardi ile sallantılı bir ilişki yürüten Wanda Nara'nın canlı yayında rapçi L-Gante ile öpüştüğü görülmüştü. Wanda'nın ihanetine daha fazla dayanamayan Icardi ise o görüntüler sonrası harekete geçti. Yıldız golcü daha önce antrenmanlarda bile çıkarmadığı yüzüğünü parmağından çıkararak ayrılık sürecini başlattı.

05.11.2024 11:06
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile ayrıl-barış bir ilişki yürüten Wanda Nara canlı yayında Icardi'yi aldattı.

Wanda Nara'nın geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği Arjantinli rapçi L-Gante ile canlı yayında öpüşmesi ise kısa büyük ses getirdi.

YÜZÜĞÜ ÇIKARDI

Maudo Icardi de bu görüntüler üzerine harekete geçti. Yıldız futbolcunun sosyal medyadaki paylaşımlarında parmağından daha önce hiç çıkarmadığı yüzüğünü çıkardığı görüldü.

Aldatıldığını gören Icardi harekete geçti
Aldatıldığını gören Icardi harekete geçti
Canlı yayında aldatıldığını gören Icardi harekete geçti

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayında aldatıldığını gören Icardi harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ömerin Adaleti:
    Ayrılalı nerdeyse 2 ay oldu. Hala haber mi oluyor? Paylaşır buda yakında yeni gözdesini. 56 1 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    ne wandaymış mk yaa 50 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boynuzlandı İcardi malı 25 10 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    gavat..icerdi..yine dönse kabul eder 26 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    icardi bosver wandayı sudeme yürü sudem parayı sever senide sever 15 5 Yanıtla
  • YAŞAR Yıldız:
    Bu tür onursuz haberlerin bu ülkede yapılması bence çok yanlış bizene onun bunun namusundan 15 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    İcardi için sorun yok çaktı bıraktı şimdi onlar düşünsün 9 4 Yanıtla
  • Yasin Dağlı:
    size normaldir siz benemussunuz. 5 3 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    fermuarımı açmam nan bu kadına, ıyyk midesizler 5 1 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    eden bulurmuş çalma kapısını çalarlar kapını (atasözü) 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Canlı yayında aldatıldığını gören Icardi harekete geçti - Son Dakika
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