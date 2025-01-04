Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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Spor

Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı

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Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza ile Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin, maç öncesinde hasret giderdi. O anları gören futbolseverler yorum yağdırdı.

04.01.2025 16:21  Güncelleme: 16:34
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Mücadelenin başlamasına saniyeler kala ekranlara gelen bir görüntü kısa sürede viral oldu. Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza ile Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin, maç öncesinde hasret giderdi.

YORUM YAĞDI

O anları gören sarı-lacivertli taraftarlar yorum yağdırdı. Söz konusu görüntülere, "Caner'in futbolu bırakmaya niyeti yok", "Alex antrenör oldu Caner yine futbol oynuyor" ve "İki dost bir arada" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o anlar;

Alex de Souza ve Caner Erkin birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Alex de Souza ve Caner Erkin birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı

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Son Dakika Spor Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sergen:
    Arkadan foto paylaşmayın erkolarıyla düşüp kalkan ferhat bi feroşmuş vurdurası geliyor 17 1 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Doğru bilgi sergen. ferhat serkanı da serkoş yaptı Beşiktaş koduğundan beri hopluyorlar 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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