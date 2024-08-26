Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş - Son Dakika
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Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş

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Süper Lig'in 3. haftasında Alex'in antrenörlüğünü yaptığı Antalyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 3-2 yendi. Bu sonuçla Antalyaspor, ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Hatayspor ise 2-0'lık avantajını koruyamayarak 1 puanda kaldı.

26.08.2024 09:41  Güncelleme: 09:55
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Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, evinde Hatayspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'ta 5 gole sahne olan maçta kazanan 3-2'lik skorla Antalyaspor oldu.

ANTALYASPOR'DAN ŞAHANE GERİ DÖNÜŞ

Sahasında 2-0'dan dönen Antalyaspor'un gollerini; 60. dakikada Kelven, 66. dakikada Djenepo ve 90+4. dakikada penaltıdan Samudio attı. Hatayspor'un iki sayısını 26 (penaltı) ve 32'de Strandberg attı.

ALEX İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Antalyaspor, ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. 2-0'lık avantajını koruyamayan Hatayspor 1 puanda kaldı. Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor ise Mersin'de Samsunspor'u misafir edecek.

Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor\'dan müthiş geri dönüş

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Son Dakika Spor Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Çelikk: Alex kim yaa 1 40 Yanıtla
  • Deutschland: Hagi mi Alex mi evet Hagi futbol olarak ama futbolda devamlılık devamında başarı karakter samimiyet insaniyet tabiki alex 23 2 Yanıtla
  • GÖKHAN DUMAN: Türkiye'de iyiki çalışıyorsun alexxx ismini bile duymak çok güzel başarılar dilerim Fenerbahçe'de efsane isim denilince ilk isimlerden birisin ama. 20 1 Yanıtla
  • Beyler Beyi: ALEX ismini duyup rahatsız olanlar. RAHATSIZ OLMAYA DEVAM. ALEX bu ülkede daha çok iş yapacak inşallah 18 1 Yanıtla
  • ferhat eser: rafa silvamı alexmi tabiki rafa silva 3 14 Yanıtla
  • ferhat eser: rafa silva alex pepe mari gomez türkiyeye gelmiş geçmiş en büyük futbolculardır başarılar alex 11 4 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Alex Hata'yı affetmedi. 11 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: HATAY RAKIBI GS SANMAYA DEVAM 0 1 Yanıtla
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