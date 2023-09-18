"Korkunç derecede iyiydi" diyen Alex de Souza madde madde saydı! İşte Fenerbahçe'deki ilk sözleşmesi - Son Dakika

"Korkunç derecede iyiydi" diyen Alex de Souza madde madde saydı! İşte Fenerbahçe'deki ilk sözleşmesi

Son Güncelleme: 18.09.2023 15:27

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza, sarı-lacivertli kulübe geliş süreci ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Fenerbahçe'nin kendisine teklif ettiği ilk sözleşmeyi açıklayan Alex, ''Yirmiden fazla uçak biletim vardı. Avrupa'nın en iyi kulüplerinin verdiği kontrat gibi bir kontrattı. İki araba, bir ev, uçak biletleri, ekstra maç ücreti, asist ücreti, gol krallığı ücreti...'' dedi.

Fenerbahçe ile sayısız başarıya imza atan Alex de Souza, Brezilya basınından UOL'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Efsane futbolcu, sarı-lacivertlilerin kendisine teklif ettiği ilk sözleşmeden "Korkunç derecede iyiydi" diyerek bahsetti.

"BU TEKLİFE HAYIR DİYEMEZDİM"

Alex de Souza yaptığı açıklamada, "Brezilya'dan Türkiye'ye gitmeye ikna oldum, çünkü Fenerbahçe'nin önerdiği kontrat korkutucu derecede iyiydi. Bu teklife hayır diyemezdim. Yirmiden fazla uçak biletim vardı. Avrupa'nın en iyi kulüplerinin verdiği kontrat gibi bir kontrattı. İki araba, bir ev, uçak biletleri, ekstra maç ücreti, asist ücreti, gol krallığı ücreti... Fenerbahçe'de 3 yıl kalmam gerekiyordu ama 8 yıl kaldım." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYA DEĞMEZDİ"

Fenerbahçe'de oynarken de birçok teklif aldığını belirten Alex, "Fenerbahçe'deki ilk kontratım bittiğinde 30 yaşımdaydım. O dönemde Borussia Dortmund, Hertha Berlin ve Benfica ile görüştüm. Fenerbahçe'den ayrılmaya değip değmeyeceğini düşündüm ve Fenerbahçe'de kaldım." dedi.

Alex De Souza, Fenerbahçe, Brezilya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Korkunç derecede iyiydi' diyen Alex de Souza madde madde saydı! İşte Fenerbahçe'deki ilk sözleşmesi - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Ümit Özdağ, Türk mühendisleri hedef aldı: Bilgileri vasatın altında
16:03 Amedspor, Aksarayspor galibiyetini Yılmaz Güney'e adadı
15:20 "Korkunç derecede iyiydi" diyen Alex de Souza madde madde saydı! İşte Fenerbahçe'deki ilk sözleşmesi
15:16 ''Yerel seçimde alırız'' demişlerdi! CHP, Konya'da yapılan ankette yüzde 12.5 oy aldı
15:13 Los Angeles'da iki model, bir kaç gün arayla aynı binada ölü olarak bulundu
15:11 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri, Kaftancıoğlu'nu kızdırdı
15:09 Dekan yardımcısını makam odasında bıçaklayan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
15:05 Adamın, karısını röportaj verdiği için kıskandığını öğrenen Müge Anlı'dan tepki: Yok devenin nalı
14:30 Galatasaray'ın imza töreninde bu kareye olay gönderme: Bizim başkanımızın da eli cebinde ama harcamalarla alakalı
14:23 Şarkıcı Zara, zayıflama formülünü anlattı: 16 saat aç kalıyorum, bitki çayı içiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 16:26:10. #1.12#
SON DAKİKA: "Korkunç derecede iyiydi" diyen Alex de Souza madde madde saydı! İşte Fenerbahçe'deki ilk sözleşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement