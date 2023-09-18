"Korkunç derecede iyiydi" diyen Alex de Souza madde madde saydı! İşte Fenerbahçe'deki ilk sözleşmesi

Fenerbahçe ile sayısız başarıya imza atan Alex de Souza, Brezilya basınından UOL'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Efsane futbolcu, sarı-lacivertlilerin kendisine teklif ettiği ilk sözleşmeden "Korkunç derecede iyiydi" diyerek bahsetti.

"BU TEKLİFE HAYIR DİYEMEZDİM"

Alex de Souza yaptığı açıklamada, "Brezilya'dan Türkiye'ye gitmeye ikna oldum, çünkü Fenerbahçe'nin önerdiği kontrat korkutucu derecede iyiydi. Bu teklife hayır diyemezdim. Yirmiden fazla uçak biletim vardı. Avrupa'nın en iyi kulüplerinin verdiği kontrat gibi bir kontrattı. İki araba, bir ev, uçak biletleri, ekstra maç ücreti, asist ücreti, gol krallığı ücreti... Fenerbahçe'de 3 yıl kalmam gerekiyordu ama 8 yıl kaldım." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYA DEĞMEZDİ"

Fenerbahçe'de oynarken de birçok teklif aldığını belirten Alex, "Fenerbahçe'deki ilk kontratım bittiğinde 30 yaşımdaydım. O dönemde Borussia Dortmund, Hertha Berlin ve Benfica ile görüştüm. Fenerbahçe'den ayrılmaya değip değmeyeceğini düşündüm ve Fenerbahçe'de kaldım." dedi.