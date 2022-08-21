- Alfons Groenendijk: "Boffin'in kurtarışıyla galibiyeti perçinledik"

FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk:

"Taraftarımız sayesinde ayağa kalkıp inanılmaz bir dönüş yaptık"

"3. golü, ofansif geçişle bulduğumuz bir goldü, Boffin'in yaptığı inanılmaz kurtarışla aslında bu galibiyeti perçinlemiş olduk"

ANTALYA - FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, maç içinde yaşanan sakatlıkların kendilerini zorladığını belirterek, "Taraftarın müthiş desteği sayesinde ayağa kalktık ve inanılmaz bir dönüş yaptık, 3. golü, ofansif geçişle bulduğumuz bir goldü, Boffin'in yaptığı inanılmaz kurtarışla aslında bu galibiyeti perçinlemiş olduk" dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, açıklamalarına Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazalarında hayatlarına kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başladı.

Kendileri için inanılmaz bir maç olduğunu kaydeden Groenendijk, "Maça hazırlanırken idmanlarda yaşanan sakatlıklar nedeniyle ilk 11'de değişikliklere giderek başladık. Maç başladıktan sonra skor avantajını aldık ancak maçın içinde Fedor Kudriashov ve Ndao'unun sakatlığı eklenince biraz daha zorlayıcı bir maç oynadık. 45+5'de yediğimiz golle devre arasına önde girdik ama son dakika morallerimizi biraz bozmuştu. İkinci yarı rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk ve öyle de oldu. Biz de skoru korumak adına hamleler ve değişiklikler yaptık. Ancak 2. golü de kalemizde gördük" diye konuştu.

"Maça geri döndük"

Taraftarın müthiş desteği sayesinde ayağa kalktıklarını ve inanılmaz bir dönüş yaptıklarının altını çizen Groenendijk, sözlerini şöyle sürdürdü: "3. gol, ofansif geçişle bulduğumuz bir goldü. Bundan dakikalar sonra Boffin'in yaptığı inanılmaz kurtarışla aslında bu galibiyeti perçinlemiş olduk. Bundan sonra gelen iki golle maçın skorunu tayin ettik. Türkiye liginin geçen sezon şampiyonuna 5 gol attık. Biraz ağır bir skor oldu. Trabzonspor, bu ligin önemli bir kulübüdür. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında başarılar diliyorum. Bu gece kutlama yapıp, yarın antrenmanlara başlayacağız."

"Tranzonspor'a kaybetmiyoruz, bunun farkındayız"

Trabzonspor'a karşı son 3 maçı kaybetmediklerinin farkında olduklarını ifade eden Groenendijk, "Bunun biz de farkındayız. Onlara zorlu bir rakip olduğumuzu kabul ettirdiğimiz kanaatindeyim. Onların işini zorlaştıracak şekilde hazırlanıyoruz. Geçen sezon da aynı şekilde bunu yaptık. Sürprizler, planlar hazırlıyoruz. Bu planlar genellikle onlara karşı olan maçlarda. Ancak galibiyetler kendiliğinden gelmiyor. Sıkı çalışmayla, tüm oyuncu grubu olsun, teknik heyet olsun birlikte iyi çalışmasından geliyor. O yüzden herkesi tekrar tebrik ediyorum. 3 kez bu başarı tekrarlanıyorsa kendi açımızdan bir istikrardır. Onlar açısından da zorlu bir rakip olmamızdandır" açıklamasında bulundu.