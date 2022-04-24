Alfons Groenendijk: "Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik" - Son Dakika
Üye Girişi

Alfons Groenendijk: "Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik"

24.04.2022 23:22

- Alfons Groenendijk: "Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik" Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, galibiyeti hak eden tarafın Kayserispor olduğunu belirterek, "Bizim açımızdan son 3 ayın en vasat maçıydı.

- Alfons Groenendijk: "Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik"

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, galibiyeti hak eden tarafın Kayserispor olduğunu belirterek, "Bizim açımızdan son 3 ayın en vasat maçıydı. Kayserispor daha iyi oynadı. 3 puanı kaçıran taraf onlar oldu, biz de 1 puanla yetinmek zorunda kaldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, zor bir maç olduğunu ve son 3 ayın en vasat maçını oynadıklarını söyledi. Kayserispor'un kaptığı toplarda hızlı çıktığına dikkat çeken Groenendijk, "Kalemizde 10-12'ye yakın pozisyon buldular. Şanslıydık diyebilirim. Bazen böyle maçlara çıkabiliyorsunuz. 12 Maçlık yenilmezlik serimiz var. Oyuncu gurubumdan şikayet edecek değilim. Çok istedi, çok koştuk ama disiplinden uzak olduğu için organize olamadık. Trabzonspor'a karşı daha iyi çıkmak için analizlerimizi yapacağız. 3 puanları hanemize yazdırmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Kayserispor daha iyi oynadı"

Groenendijk, Hikmet Karaman'ın 'Galibiyeti kaçıran taraf bizdik' yönündeki açıklamasının sorulması üzerine "Kayserispor'u tebrik ediyorum, daha iyi olan taraf onlardı. Kayserispor daha iyi oynadı, 3 puanı kaçıran taraf onlardı. 1 puanla yetinmek zorunda kaldık" yanıtını verdi.

Alfons Groenendijk: Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik
Alfons Groenendijk: Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik
Alfons Groenendijk: Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik
Alfons Groenendijk: Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik

YORUMLAR
500
Kayserispor Antalya'ya 3 puan için gitti Kayserispor Antalya'ya 3 puan için gitti Hikmet Karaman: 'Galibiyeti kaçıran taraf bizdik' Hikmet Karaman: 'Galibiyeti kaçıran taraf bizdik'

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alfons Groenendijk: 'Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik' - Son Dakika


Son Dakika
23:34 Edirne'de oyun oynayan çocuklar patlamış bomba buldu!
23:16 Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi
23:15 Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki toplayan Fenerbahçe çağrısı: Sosyal medya paylaşımlarınız üzüyor
23:05 Antalya'nın 6 maçlık galibiyet serisine Kayserispor son verdi!
22:37 Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi
22:25 Bakan Dönmez'in "O gün elektriği kesilmedi" iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap: Yalansa istifa edecek misin?
22:04 Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk fotoğraflar paylaşıldı! İki detay dikkatlerden kaçmadı
22:03 Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilginç iddia: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış
22:02 Taraftar sahada görünce kıyameti kopardı! Cüneyt Çakır'ı duygulandıran anlar!
21:10 Fransa'da Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60'ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 23:44:26. #1.11#
SON DAKİKA: Alfons Groenendijk: "Kayserispor 3 puanı kaçıran taraftı, biz de 1 puanla yetindik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement