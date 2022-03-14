Alfons Groenendijk: "Son 7 maçta yenen 1 gol müthiş bir şey" - Son Dakika
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Alfons Groenendijk: "Son 7 maçta yenen 1 gol müthiş bir şey"

14.03.2022 19:04
Alfons Groenendijk: "Son 7 maçta yenen 1 gol müthiş bir şey"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Başakşehir karşısında aldıkları 3 puan için mutlu olduklarını belirterek takım savunmasına dikkat çekti.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Başakşehir karşısında aldıkları 3 puan için mutlu olduklarını belirterek takım savunmasına dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Hatırlanacak bir gün. Başakşehir'e karşı alınan ilk deplasman galibiyeti. Başlıca nedenlerinden biri takım ruhunu her gün bir seviye daha ileriye taşımamız. Son 7 maçta yediğimiz tek gol var. Bu aslında bir çok şeyi özetliyor" dedi.

"İyi savaştığımızı söyleyebilirim"

Son 7 maçta yenen 1 gole dikkat çeken Groenendijk, "Takım savunmamızı iyi yaptığımızı, skor ürettiğimizde 1-0 bile olsa sonunda 3 puanın bize geldiği için çok mutluyuz. İlk yarı oyunu kontrol ettik, topa sahip olduk ve gol bulduk. Ancak rakip tarafından oyuna sürülen Okaka ve Berkay gibi isimler, bu oyuncu değişikleri ile daha ofansif güce sahip olan rakip üzerimize geldi ve biz geri çekilmek durumunda kaldık. İkinci yarı belki topa çok sahip olamadık ancak iyi savaştığımızı söyleyebilirim. İyi bir seri yakaladık, son 7 maçta yenilen 1 gol takım savunmamız adına müthiş bir şey. Şimdiki hedefimiz bu seriyi 1 maç daha ileriye götürüp, pazar günü evimizde oynayacağımız Giresun maçında da 3 puana aynı inanmışlık, aynı hırs ve aynı mücadele ile uzanmak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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