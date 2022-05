Ali Koç: 3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi - Son Dakika

"Fenerbahçe doğası gereği her zaman lider bir duruş sergilemiştir"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Aklıma gelmezdi söyleyeceğim ama artık 3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi. 3 Temmuz ruhuna hepimiz dönmek zorundayız. Çünkü bunlar meydanı boş buldular. Meydanın boş olmadığının göstermenin zamanı geldi" dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, sarı-lacivertli kulübün 115'inci kuruluş yıl dönümü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaret edişinin 104'üncü yılındaki bayramlaşma törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı. Ali Koç ve Uğur Dündar, bayramlaşmaya gelen üyelerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildi. Düzenlenen bayramlaşma törenine Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve kulüp bünyesinde yer alan sporcular video mesajla katıldı. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın açıklamalarının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç konuştu. Tüm Fenerbahçelilerin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Ali Koç, "Bugün bizim günümüz. Bir asrı aşan tarihiyle Türk sporuna öncülük eden, on binlerce sporcu yetiştiren, olimpiyatlara en çok sporcu yollayan, ülkenin kurtuluşu ve kuruluşunda çok önemli sorumlulukları yerine getiren, bir spor kulübünden çok daha fazlası olduğunu gösteren ülkemizin en büyük kulübü Fenerbahçe'nin 115'inci yılını, ulu önder Atatürk'ün kulübümüzü tarihi ziyaretinin 104'üncü yıl dönümünü hep beraber kutluyoruz" diye konuştu. "FENERBAHÇE DOĞASI GEREĞİ HER ZAMAN LİDER BİR DURUŞ SERGİLEMİŞTİR" Fenerbahçe'nin doğası gereği her zaman lider bir duruş sergilediğini dile getiren Ali Koç, "Yeri geldiğinde de mücadelesini vermiş bir kulüptür. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan bu dik duruşudur ve bu dik duruşu test etmemesidir. En büyük gücü de camiasının gücüdür. 1907'de filizlenen fidanımız bugün koskoca bir çınara dönüşmüştür. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarına söylemek istiyorum; cumhuriyetle iç içe geçmiş değerleri, bir gün olsun vazgeçmediği Atatürk bağlılığıyla iyi ki Fenerbahçe, çok yaşa Fenerbahçe" şeklinde konuştu. "FENERBAHÇELİLERİN MÜCADELE ETMESİ GEREKEN BİR KONUMA GELMİŞTİR" Trabzonspor - Antalyaspor maçında açılan pankartla ilgili konuşan Ali Koç, "Tanık olduğumuz hadsizlik, şımarıklık, kural tanımazlık, çekinmemek, ülke değerlerini dahi bir kutlama, bir şampiyonluk adına ayaklar altına almak, artık Fenerbahçelilerin mücadele etmesi gereken bir konuma gelmiştir. Bu sezon söz konusu takımla yaptığımız ilk maçta yaşadıklarımız, o gün, hepimiz şiddetlendik, öfkelendik. ve maç çıkışında, stat dışında basın mensuplarına, Fenerbahçeliler olarak artık hakkımızı korumak için kendi mücadelemizi vermemiz gerektiğini ifade etmiştim. Aylar sonra bugün geldiğimiz noktada bu çağrının çok çok daha geçerli olduğunu ve en kısa sürede harekete geçilmesi gerektiğini sizlere bir kez daha söylemek zorundayım. Keşke söylemek zorunda hissetmeseydim. Perşembe günü gerek şampiyonluk paylaşımı, gerek pankart, bunlar aslında, tek tek bakmayın, büyük pencereden bakın, bu aslında uzun bir süredir bu takıma bir koruma kalkanının verdiği cesaretle sanki istediği her şeyi, istediği şekilde yapabileceğini düşünmelerine sebebiyet vermesine de artık hiç şaşırmayın. Perşembe günü sizlerle paylaşacağım bilgilerle ne demek istediğimi anlayacaksınız, hatta koruma kalkanının ne demek olduğunu anlayacaksınız. Bugün disiplin sevkleri var. O sevklerden nasıl korunduklarını, acaba Antalyaspor'un başkanının bahsettiği darp konusu raporu olacak mı ' Stada kapasitesinden çok daha seyirci alınması o raporda olacak mı ' Genelde bu gibi olaylarda maç sonu kameralar incelenir, kameraların incelenip incelenmediğini de göreceksiniz. Rapora müdahale edilip edilmediğine de siz karar vereceksiniz. Benzer olaylar bizim şampiyonluk maçında stadımızda olsaydı neler olabileceğini de düşünün ve cezalar çıktıktan sonra onunla karşılaştırın. ve bu kutsal camianın haklarını korumanın zamanının geldiğini ve geçtiğini sizler benden çok daha iyi anlayacaksınız. Normalde başka bir ortamda maçta böyle bir olay yaşansaydı TFF'nin ne cezalar vereceğini hepiniz biliyorsunuz. Geçmişte yaşandı. Bunları da anlatacağım perşembe günü. Bu gece göreceksiniz disiplin sevkinde ne olacağını" dedi. "ŞAMPİYONLUK İÇİN CAMİALAR BU KADAR TAHRİK EDİLMEZ"

Ali Koç, Trabzonspor stadının haftalardır kapatılması gerektiğini ve kapatılması bir kenara, son iki maçın İstanbul'da oynanmasını isteyeceklerini de aktararak, "Bu cüreti de gösterecekler. Şampiyonluk için camialar bu kadar tahrik edilmez. Evet federasyon var, bakanlık var ama korkarım ki onları koruyan koruma kalkanı hepsinden güçlü. Onlara da doğal olarak onlara da fazla kızmıyorum. Yaptıkça, yaşadıkça, cezaların karşılığı olmadığını gördükçe onlar da doğal olarak, 38 yıl şampiyon olmamanın verdiği motivasyonla yaptıklarının ne kadar tahrik edici olduğunu şu anda göremiyorlar. Ama bu ülkenin birlik beraberliğine nefret tohumu atmamanın, herhangi bir şampiyonluktan çok çok daha önemli olduğunu sizlere anlatacağım perşembe günü. O yüzden rica ediyorum, üzülerek de söylüyorum; aklıma gelmezdi söyleyeceğim ama artık 3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi. 3 Temmuz ruhuna hepimiz dönmek zorundayız. Çünkü bunlar meydanı boş buldular. Meydanın boş olmadığının göstermenin zamanı geldi" diye konuştu.