Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe maçı sırasında saldıran F.Ö'ye İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, mahkumiyet kararı verdi.

18.12.2024 15:13  Güncelleme: 15:18
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Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik bir saldırı gerçekleşti.

Maçın devre arasında, stadyuma giremeyen Fenerbahçeli taraftarların durumu hakkında bilgi almak amacıyla deplasman tribününe giden Ali Koç, geri dönerken Göztepe tribünlerinden atılan yabancı maddelere maruz kaldı ve Göztepe yöneticisi Fatih Özkan tarafından itildi.

Bu müdahale sonucunda Ali Koç yere düştü; ancak ciddi bir yaralanma yaşanmadı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Göztepe'de resmi bir yönetici olmadığı, sadece görevli olarak bulunduğu belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan zanlıya ev hapsi cezası verildi.

7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Odatv'de yer alan habere göre; Arkadan saldırıyı gerçekleştiren Fatih Özkan hakkında, İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mahkemece söz konusu saldırgan hakkında "bir daha suç işlemeyeceği" kanaatine varılamadığından, aldığı hapis cezası ertelemedi ve para cezasına çevirmedi.

Ali Koç\'a saldırı davasında hapis cezası kararı

Fenerbahçe, Ali Koç, 3-sayfa, Hukuk, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bilişim Hurda:
    FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ UEFA DA TÜRKİYE'NİN ŞİKECİ TAKIMLARI OLARAK TESCİLLENEN YÜZ KARASI TAKIMLAR ARASINDADIR 106 18 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    vay arkadaş birini itmenin cezası 7 ay adalet çok iyi 54 7 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    10 15 20 hatta 26 suçtan kaydı olan elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyor adam Ali koç'u itlemiş diye 7 ay 15 gün ceza almış ülkemizde adalet sistemi kişinin durumuna göre işliyor tabiki nede olsa Ali koç.? 48 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    göztepe 5saray ankaragücü gibi kulüplerin süperligde yeri yok 4 39 Yanıtla
  • ferhat eser:
    emin siz Türkiyeyseniz BEŞİKTAŞ DÜNYADIR AVRUPADIR kalamışta kurulmuş bir kulüpsünüz kardeşiniz galatasarayla beraber parasızlıktan aynı tesislerde idman yaoiyomussunuz biraz tarih öğrenin 1 34 Yanıtla
  • Emin Erol:
    ooooooh beter olsun trabzonluydu zaten bende maçtaydım iyi olmuş fenerbahçe türkiyedir bunu herkes bilsin 6 29 Yanıtla
  • Sk 06:
    iyi oldu şikesaraylı mahkum oldu 6 12 Yanıtla
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