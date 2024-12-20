Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın bir araya gelmesi camiada heyecan uyandırmıştı. Koç ve Yıldırım'ın yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

20.12.2024 18:22
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, dün akşam bir araya gelmişti. Dikkatle takip edilen ve merak edilen tarihi buluşmada Koç veYıldırım'ın masaya yatırdığı konuların detayları ortaya çıktı.

JOSE MOURINHO'YU KONUŞTULAR

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Jose Mourinho'nun arkasında durulmasını ve destek verilmesini istedi. Mevcut yönetim Mourinho'nun arkasında dururken, Aziz Yıldırım'dan da bu yönde bir talep geldi. Toplantıdan Mourinho konusunda tam destek kararı çıktı.

YILDIRIM'DAN YÖNETİME DESTEK GELDİ

Aziz Yıldırım, bazı maçlarda Ali Koç'a yönelik istifa çağrılarının peşinden kendi adının telaffuz edilmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. İtidal çağrısında bulunan Aziz Yıldırım, mevcut yönetime destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı

YENİ PROJELER MASAYA YATIRILDI

Çok ses getirecek, yenilikçi projeler konusunda fikir alışverişi yapıldı. Aziz Yıldırım ve ekibi, bu konuda tam destek vereceklerini söyledi. Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki görüşmede, stadyum isim hakkı konusu da konuşuldu. Ali Koç, Aziz Yıldırım'a görüştüğü, Fenerbahçe'ye teklif getiren şirketlerden bahsetti. Bu konuda bir istişare yapıldı.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ YOLLARI

Toplantıda Bankalar Birliği'nde çıkma konusu konuşuldu. Bankalar Birliği'nden çıkmamın daha kolay yolları hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı

TFF VE MHK'NIN DURUMLARI

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki görüşmede, TFF ve MHK için mevcut durumları masaya yatırıldı ve bu konuyla ilgili fikir alışverişi yapıldı.

DAHA SIK GÖRÜŞME KARARI ALDILAR

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, bu toplantının ardından daha sık görüşme kararı aldı. Bu görüşmelerin daha sık yapılması adına görüş birliğine varıldı.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Burak Şan:
    Şikebahçe hak yediği müddetçe şampiyon falan olamaz 24 13 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Konuşulan Detaylar Galatasaray :)))) 15 7 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    BİRLİK ZAMANI ELELE VERİP FENERBAÇE,mizin ESKİ GÜNLERİNE TEKRQR KAVUŞTURULMASI LAZIM SİZELERE YAKIŞANDA BUDUR TARAFTARIN EN ÇOK GÖRMEK İSTEDİĞİ MANZARA TAMDA BU İŞTE TEBRİKLER SAYGILAR SEVGİLER 11 9 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    görüş görüş boktur işin. Atı alan Üsküdarı geçiyor 4 8 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    sayın Ali Koç tan bu Fenerbahçe ye bir şey olmaz morinyonun gidişatı iyi değil yönetemiyor İsmail hoca zamanında ki takımı ne hale getirdin hey morinyo senle bu takım yürümez?? 6 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    bu iki Başkan toplam yönettikleri dönemde Fenerbahçe'ye kaç şampiyonluk kazandırmıştır sadece buna bakıp zaten taraftarın yanlış insanlar etrafında toplandığını görmek çok zor değil 4 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    sana güvenmiştik be Aziz Başkan yaktın bizi artık Ali Koç Kendi isteğiyle ayrılana kadar Fener hapı yuttu 3 1 Yanıtla
  • rıfat eren:
    bence nasıl şike yapabiliriz diye toplanmış olabilirler aziz yıldırım tecrübeli bu konuda sonucta 0 0 Yanıtla
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