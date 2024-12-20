Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, dün akşam bir araya gelmişti. Dikkatle takip edilen ve merak edilen tarihi buluşmada Koç veYıldırım'ın masaya yatırdığı konuların detayları ortaya çıktı.

JOSE MOURINHO'YU KONUŞTULAR

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Jose Mourinho'nun arkasında durulmasını ve destek verilmesini istedi. Mevcut yönetim Mourinho'nun arkasında dururken, Aziz Yıldırım'dan da bu yönde bir talep geldi. Toplantıdan Mourinho konusunda tam destek kararı çıktı.

YILDIRIM'DAN YÖNETİME DESTEK GELDİ

Aziz Yıldırım, bazı maçlarda Ali Koç'a yönelik istifa çağrılarının peşinden kendi adının telaffuz edilmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. İtidal çağrısında bulunan Aziz Yıldırım, mevcut yönetime destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

YENİ PROJELER MASAYA YATIRILDI

Çok ses getirecek, yenilikçi projeler konusunda fikir alışverişi yapıldı. Aziz Yıldırım ve ekibi, bu konuda tam destek vereceklerini söyledi. Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki görüşmede, stadyum isim hakkı konusu da konuşuldu. Ali Koç, Aziz Yıldırım'a görüştüğü, Fenerbahçe'ye teklif getiren şirketlerden bahsetti. Bu konuda bir istişare yapıldı.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ YOLLARI

Toplantıda Bankalar Birliği'nde çıkma konusu konuşuldu. Bankalar Birliği'nden çıkmamın daha kolay yolları hakkında fikir alışverişi yapıldı.

TFF VE MHK'NIN DURUMLARI

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki görüşmede, TFF ve MHK için mevcut durumları masaya yatırıldı ve bu konuyla ilgili fikir alışverişi yapıldı.

DAHA SIK GÖRÜŞME KARARI ALDILAR

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, bu toplantının ardından daha sık görüşme kararı aldı. Bu görüşmelerin daha sık yapılması adına görüş birliğine varıldı.