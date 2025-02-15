Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı - Son Dakika
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Spor

Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında transferler ve son günlerde yaşananlar hakkında konuştu. Toplantı sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bir konuşmasından kesit paylaşan Koç, videonun geç açılmasına ''Teknoloji bile sesini vermek istemiyor'' diye tepki verince salondakiler kahkahaya boğuldu.

15.02.2025 15:37
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Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında transferler ve son günlerde yaşananlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TEKNOLOJİ BİLE SESİNİ VERMEK İSTEMİYOR"

Koç, açıklamalarda bulunduğu sırada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in konuşmasından bir kesiti paylaştı. Videonun geç açılmasına "Teknoloji bile sesini vermek istemiyor" diyerek espri yapan Koç, salondakileri de kahkahaya boğdu.

Koç'un Özbek ve Galatasaray hakkındaki sözleri şöyle;

"KABAK TADI VERDİ"

"Biraz da rakipten bahsedelim. Fazla da değinmek istemiyorum. Gerçekten sıkıldık, kabak tadı verdi. Ülkemizde ne yazık ki gerçekleri söyleyenler, söylediklerini ispat etmek zorunda. Yalan söyleyenler, itibar görüyor. Biz onu nasıl doğrularla kamuoyuna gerçekleri gösterme mücadelesi veriyoruz. Ruhunuzda alavere dalavere yoksa bir yere kadar bunlarla mücadele ediyorsunuz."

"HUZURU BOZAN KİŞİ AYNI"

"Belki de talihsizdi, bir konuşma yaptım. Dediğim şuydu, 'Futbolda durum o kadar kötüye gidiyor ki birileri TFF'de birilerini tokatlayacak' dedim. Biz birilerini tokatlarız diye kastetmemiştim. O kadar güzel algı yaptılar ki. (Dursun Özbek'in sözleri üzerine) Huzura ihtiyacımız var diyen kişiyle, huzuru bozan kişinin aynı kişi olduğunu göstermek lazım."

Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek\'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı

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Son Dakika Spor Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mesut null:
    Ukala kendini ne zannediyorsa artık. 112 22 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampuan 86 27 Yanıtla
  • Rize:
    Önce RİZESPORLU ve Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçeye karşı Rizelilerin bile tepki göstermesine sebep olundu bunu bile becerebildiniz yazık. Böyle temsil edilmez büyük kulüpler. Nerede nasıl ne konuştuğunu bilmeyen, üslup bilmez şımarık kibir ve bol bol beceriksizlik 92 5 Yanıtla
  • Burak Altıkaya:
    ey Ali koç GS diye diye can veceksin yazık Türkiye'nin en zengin adamisin hergun kendine küfür ettiriyorsun 69 8 Yanıtla
  • Tatar9515:
    ağlata ağlata şampiyon olcaz serçeler?????? 5 5 Yanıtla
  • 541154:
    bence o senın tv lerinin dandikliğinden 3 0 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    yine bu lafı söylemek için teknolojiyi kullanmak yalan dolan algı hep senin ve avutun işi 2 1 Yanıtla
  • ond dem:
    yatıyorsun kalkıyorsun GALATASARAY!! Sezon sonu Galatasaray seni yatıracak kaldıracak rahat ol koç!! 2 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ali sen ne kadar basit ne kadar küçük bir adamsın yaa muhtemelen geceleri uyku bile uyumuyorsun çünkü psikolojin bozulmuş bence bir hekime ihtiyaç var. 1 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    stadlar doluyo her hafta,paralar akıyo.paralar geldikçe bunlar dahada azıtacaklar.iki üç hafta maça gitmeyin bak nasıl düzeliyo herşey 1 0 Yanıtla
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