Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek\'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı

Spor

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında transferler ve son günlerde yaşananlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TEKNOLOJİ BİLE SESİNİ VERMEK İSTEMİYOR"

Koç, açıklamalarda bulunduğu sırada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in konuşmasından bir kesiti paylaştı. Videonun geç açılmasına "Teknoloji bile sesini vermek istemiyor" diyerek espri yapan Koç, salondakileri de kahkahaya boğdu.

Koç'un Özbek ve Galatasaray hakkındaki sözleri şöyle;

"KABAK TADI VERDİ"

"Biraz da rakipten bahsedelim. Fazla da değinmek istemiyorum. Gerçekten sıkıldık, kabak tadı verdi. Ülkemizde ne yazık ki gerçekleri söyleyenler, söylediklerini ispat etmek zorunda. Yalan söyleyenler, itibar görüyor. Biz onu nasıl doğrularla kamuoyuna gerçekleri gösterme mücadelesi veriyoruz. Ruhunuzda alavere dalavere yoksa bir yere kadar bunlarla mücadele ediyorsunuz."

"HUZURU BOZAN KİŞİ AYNI"

"Belki de talihsizdi, bir konuşma yaptım. Dediğim şuydu, 'Futbolda durum o kadar kötüye gidiyor ki birileri TFF'de birilerini tokatlayacak' dedim. Biz birilerini tokatlarız diye kastetmemiştim. O kadar güzel algı yaptılar ki. (Dursun Özbek'in sözleri üzerine) Huzura ihtiyacımız var diyen kişiyle, huzuru bozan kişinin aynı kişi olduğunu göstermek lazım."