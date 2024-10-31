Ali Koç, Ertuğrul Doğan'ın derbi öncesinde yaptığı yemek davetini kabul etti - Son Dakika
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Spor

Ali Koç, Ertuğrul Doğan'ın derbi öncesinde yaptığı yemek davetini kabul etti

Ali Koç, Ertuğrul Doğan\'ın derbi öncesinde yaptığı yemek davetini kabul etti

Süper Lig'de Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi Ali Koç, Ertuğrul Doğan'ın yemek davetini kabul etti. 2 dev kulübün başkanı yıllar sonra ilk kez bir derbi öncesi bir araya gelerek dostluk görüntüsü verecek.

31.10.2024 11:21
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında geçen sene yaşanan olaylardan dolayı gerilen ortamın pazar günü oynanacak derbiye de yansımaması adına kulüp başkanları devreye girdi.

"SAYIN BAŞKAN MAÇ ÖNCESİNDE YEMEK YİYELİM"

Süper Lig'de oynanacak derbi öncesi zeytin dalını uzatan ilk isim Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Doğan, telefonla Ali Koç'u arayarak"Sayın Başkan maç öncesinde yemek yiyelim. Gündemdeki konuları konuşalım" teklifinde bulundu. Koç'un da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

HACIOSMANOĞLU DA KATILACAK

Trabzon'da gerçekleşecek yemek davetine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılacağı bildirildi. Hacıosmanoğlu ile Ali Koç, UEFA Başkanı Ceferin'in İstanbul ziyaretinde bir araya gelmiş ve özel bir görüşme gerçekleştirilmişti. Servis edilen fotoğrafta iki başkanın samimi görüntüleri dostluk adına güzel mesajlar vermişti.

3-sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, Ertuğrul Doğan'ın derbi öncesinde yaptığı yemek davetini kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Türk:
    Herkesi kendi gibi onrssuz sanan cahill iftiracılaara bilgi: Aralarındaki son 10 maç 4 galibiyet GS, 2 galibiyet TS, 4 maç berabere Kasımpaşa FB Son 25 maç FB 23 galibiyet. Berabere kaldığı iki maçta FBnin iddiası yok. 97 7 Yanıtla
  • Seydi Bağdat:
    Saçmalığın daniskası o kadar rezillik yap hiç bir takıma göstermediğin şiddeti taşkınlığı mücadeleyi fenerbahçeye göster şampiyonluğa oynayan diğer takıma güle oynaya maç ver sonra barış faır play ayakları yap sizin vereceğiniz yemek sşzin olsun sadece adil olun adam gibi maç izleyin takımınızda her takıma aynı mücadeleyi göstersin yeter 13 46 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    ali koç ılımlı adamdır, futbolcusu pfdk ya sevk edildi diye geri vites yapmaz 8 14 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş Toplantı 16 1 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    hadi bakalım ho ile TS başkanı sandalyeye mi oturacak kocta kral koltuğunda. fb ile TS ilelebet düşman olarak kalmalı 3 5 Yanıtla
  • V. A.:
    Satılık hakem, kesin fb yi doğrayacak.. 2 1 Yanıtla
  • Said Demir:
    Ts salıncağın ipi olmaya kararlı. 0 1 Yanıtla
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