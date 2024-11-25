Ali Koç, Fenerbahçe\'nin kasasına servet sokacak

Spor

"Benim Maraş\'ta ne işim var?"

Devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve Anderson Talisca başta olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, transfer dönemi öncesinde önemli bir hamle yaparak sermaye artırımına gitti.

KASAYA 30 MİLYON EURO GİRECEK

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, dikkat çeken bir hamleyle sermaye artırımı gerçekleştirdi. Haberde ilk etapta kulübün kasasına 8 milyon euro gireceği, daha sonra da toplamda 30 milyon euroluk bir gelir elde edileceği belirtildi. 30 milyon euronun güncel kur ile karşılığı yaklaşık olarak 1.1 milyar TL'ye denk geliyor. Bu paranın kulübe ödemeler ve yeni transferler için kasa kolaylığı sağlaması planlanıyor.

FENERBAHÇE'NİN BORCU NE KADAR?

2 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs 2024 itibarıyla borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı.