Ali Koç, Fenerbahçe'nin kasasına servet sokacak - Son Dakika
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Spor

Ali Koç, Fenerbahçe'nin kasasına servet sokacak

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Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi öncesinde çok önemli bir hamle yaparak sermaye artırımı gerçekleştirdi. Kulübe 30 milyon euro nakit girişi sağlanacak. Bu paranın, güncel kurla 1.1 milyar TL'ye denk geliyor.

25.11.2024 19:17
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Devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve Anderson Talisca başta olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, transfer dönemi öncesinde önemli bir hamle yaparak sermaye artırımına gitti.

KASAYA 30 MİLYON EURO GİRECEK

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, dikkat çeken bir hamleyle sermaye artırımı gerçekleştirdi. Haberde ilk etapta kulübün kasasına 8 milyon euro gireceği, daha sonra da toplamda 30 milyon euroluk bir gelir elde edileceği belirtildi. 30 milyon euronun güncel kur ile karşılığı yaklaşık olarak 1.1 milyar TL'ye denk geliyor. Bu paranın kulübe ödemeler ve yeni transferler için kasa kolaylığı sağlaması planlanıyor.

FENERBAHÇE'NİN BORCU NE KADAR?

2 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs 2024 itibarıyla borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı.

Ali Koç, Fenerbahçe\'nin kasasına servet sokacak

Fenerbahçe, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, Fenerbahçe'nin kasasına servet sokacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Galatasaray Spor kulübü:
    Gene bi filimler çeviriyor fırıldak Ali 94 10 Yanıtla
  • Alpi:
    Ah R ALİ para ile olmaz bu işler halen anlamıyorsun …her maç 10 bin kişiye top oynuyorsunuz ..mayısta yine ağlayacaksınız 70 6 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Dedesi devleti soydu torunu bağış yapıyo 35 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Futbol türkiyede yasaklanmalı. Futbola hayır beyzbola evet 9 21 Yanıtla
  • serkan keskin:
    demekki iyice batiracak 20 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Para Babası Başarı Yok 15 5 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    Fero canın beyzbol sopasımı çekti nasıl haşırt dı blekbord yaptı gözgöz halamı yazıyorsun yüzsüz fero:) 14 1 Yanıtla
  • Ali Atkoşan:
    Kumarcı Acun yanında Basarlar Kumara Parayı Maçları Bağlarlar Alırlar Parayı Bunu Bilmeyecek Ne var 9 2 Yanıtla
  • Bekir Şahin:
    Pahalı transfer değil doğru transfer yapmak önemli fb.bir türlü bunu yapamıyor. 3 1 Yanıtla
  • Serkan Karakaş:
    borç 12 milyar mı? sakamisiniz son 10 yolda sıfır başarı borca bak... 4 0 Yanıtla
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