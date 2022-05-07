Ali Koç ile polemiğe giren İmamoğlu'na en sert tepki Fenerbahçeli Fazıl Say'dan geldi: Sen anca Rize vekili olursun - Son Dakika
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Ali Koç ile polemiğe giren İmamoğlu'na en sert tepki Fenerbahçeli Fazıl Say'dan geldi: Sen anca Rize vekili olursun

07.05.2022 19:47

Uğur Dündar ziyareti sırasında taktığı bordo-mavi kravat ve hediye ettiği kitap nedeniyle kendisini eleştiren Ali Koç'a yanıt veren İmamoğlu, sosyal medyada sarı lacivertlilerden tepki topladı. Fenerbahçe taraftarı Fazıl Say, "İstanbul BB gereksiz ve şuursuz Trabzon-Rize mitingleri, yanında Nagehan, herkes şaşkın.. üzgün.. Dengesizlik yetmemiş, kendi seçmenine "vız-tırıs-akıllı ol" filan. Ama arkadaş İstanbul'un 3 büyük takımıyla da takışırsan, orada dur, anca Rize MV olursun." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün yüksek divan kurulunda yaptığı konuşmasında, Uğur Dündar ziyareti sırasında taktığı bordo-mavi kravat ve hediye ettiği kitap nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu ise sosyal medyada yaptığı açıklamada "Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi'nin Projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle…" tartışmayı alevlendirdi.

"SEÇİLİRSEN ANCA RİZE MİLLETVEKİLİ OLURSUN"

Ali Koç'a yönelik açıklamalarının ardından Fenerbahçe taraftarı Fazıl Say da İmamoğlu'na tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Say, şunları söyledi:

"İstanbul BB gereksiz ve şuursuz Trabzon- Rize mitingleri, yanında Nagehan, herkes şaşkın.. üzgün.. Dengesizlik yetmemiş Kendi seçmenine "vız-tırıs-akıllı ol" filan. Ama arkadaş İstanbul'un 3 büyük takımıyla da takışırsan, orada dur, anca Rize MV olursun. (Seçilirsen)"

Ali Koç ile polemiğe giren İmamoğlu'na en sert tepki Fenerbahçeli Fazıl Say'dan geldi: Sen anca Rize vekili olursun

GAZETECİLER İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMESİNE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fazıl Say, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde gazetecilerle çektirdiği fotoğraf hakkında ise "10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç ile polemiğe giren İmamoğlu'na en sert tepki Fenerbahçeli Fazıl Say'dan geldi: Sen anca Rize vekili olursun
Ali Koç ile polemiğe giren İmamoğlu'na en sert tepki Fenerbahçeli Fazıl Say'dan geldi: Sen anca Rize vekili olursun
Ali Koç ile polemiğe giren İmamoğlu'na en sert tepki Fenerbahçeli Fazıl Say'dan geldi: Sen anca Rize vekili olursun
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Son Dakika Spor Ali Koç ile polemiğe giren İmamoğlu'na en sert tepki Fenerbahçeli Fazıl Say'dan geldi: Sen anca Rize vekili olursun - Son Dakika


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