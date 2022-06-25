Ali Koç ile tartışan Abdülkerim, imza atmaktan vazgeçti! İşte olay transferin perde arkası - Son Dakika
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Ali Koç ile tartışan Abdülkerim, imza atmaktan vazgeçti! İşte olay transferin perde arkası

25.06.2022 11:22

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer yarışına girdiği Abdülkerim Bardakcı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Bu transferin perdesi arkasında ise Abdülkerim'in, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaşadığı konuşma önem sarf etti.

Fenerbahçe ile imza aşamasına kadar gelen ancak masadan kalkan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe ile maddi konular üzerine yapılan konuşmada Ali Koç ile anlaşmazlık yaşayan tecrübeli stoper imza atmaktan vazgeçti.

"SEN BU KADAR PARA EDER MİSİN"

Hakan Can yaptığı açıklamada bu transferin perde arkasına değinerek:"Ali Koç transfer görüşmesini bizzat yapmak için Abdülkerim Bardakcı'yı arıyor, 'ne kadar istiyorsun?'diyor. 1 milyon euro civarında bir rakam söylüyor. Ali Koç sinirleniyor, 'sen bu kadar para eder misin?' diye soruyor. Ali Koç, 'karakter açısından bir sıkıntı görüyorum. Bir sezon iyi futbol oynayıp böyle deli paralar istiyorsunuz' diyor, iyice şaşırıyor Abdülkerim ve sonra başkanını arıyor, 'Fenerbahçe size ve bana ne verirse versin ben Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum' diyor" ifadelerini kullandı.

"DEVREYE GALATASARAY GİRİYOR"

Galatasaray ile Abdülkerim'in anlaşma aşamasına değinen Can: "Fenerbahçe'den 2 yönetici devreye giriyor, 'başkanımızın sinirli bir anına denk geldi' diyorlar ama Abdülkerim fikrini değiştirmiyor. Bu arada devreye Galatasaray giriyor ve Fenerbahçe'nin vermediği maaşı 3 aşağı 5 yukarı kabul edip transfer ediyor" dedi.

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Son Dakika Spor Ali Koç ile tartışan Abdülkerim, imza atmaktan vazgeçti! İşte olay transferin perde arkası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç ile tartışan Abdülkerim, imza atmaktan vazgeçti! İşte olay transferin perde arkası - Son Dakika
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