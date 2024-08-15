Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak - Son Dakika
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Spor

Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak

Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim vaatlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Stadyumun ses akustiğini iyileştirmek için bir mühendislik firmasıyla anlaşma sağlandı. Ayrıca, stadyum çatısına ''Mustafa Kemal Atatürk'' yazılması planlanıyor. Bu adımlarla hem stadyum atmosferinin iyileştirilmesi hem de kulübün değerlerine vurgu yapılması hedefleniyor.

15.08.2024 15:51
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Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim vaatlerini gerçekleştirmeye başladı. Ses akustiğini güçlendirmek için mühendislik firmasıyla anlaştı.

STADYUM ÇATISINA "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK" YAZILACAK

Ayrıca, stadyum çatısına yazılması planlanan "Mustafa Kemal Atatürk" yazısı da bu mühendislik firması tarafından gerçekleştirilecek. Bu adımlarla, hem stadyum atmosferi iyileştirilecek hem de kulübün değerlerine vurgu yapılacağı belirtiliyor.

Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak

Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Barış: Başarısızlığın üstünü örtme kılıfı :)) komedi bahçe 119 20 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Ne Atatürk Müş arkadaş yaw 65 69 Yanıtla
  • Kadir Çelik: Gündem değiştirmeee herkeste taktik aynı …. 87 14 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Ne vaatler vermişti ne sözler …. Paralar gene çöpe gidiyor 72 10 Yanıtla
  • Ramazan Onuker: Çok önemli bit şey Atatürk yazdığında şampiyonluk ödül mü alacak Sen önce takımı şampiyon yap Bırak onu bunu 68 13 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Bir Fenerbahçeli ve Atatürkçü olarak gurur duyarım... 17 48 Yanıtla
  • Murat denizli: ya önce sampıyon yaz sonra bakarsın atatürke atatürkü kalnbimize yazdık bos işlerle ugrasma 47 9 Yanıtla
  • Can Tancan: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak dışında herşeyi yapıyor 48 6 Yanıtla
  • ferhat eser: EN BÜYÜK BEŞİKTAŞLI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 9 33 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger: Sahaya kasko yapmış oluyor. Araçlarda da genelde arkasına önüne camına yazarlar:) çarpmasınlar diye önlem. Bu da büyü yapıyor sahaya 18 6 Yanıtla
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