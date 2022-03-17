Ali Koç imza töreninde bizzat Berke Özer'in ismini verdi: Seneye birlikte olmayacağız - Son Dakika
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Ali Koç imza töreninde bizzat Berke Özer'in ismini verdi: Seneye birlikte olmayacağız

17.03.2022 19:13
Ali Koç imza töreninde bizzat Berke Özer'in ismini verdi: Seneye birlikte olmayacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımdan ayrılacak ilk futbolcunun Berke Özer olacağını açıkladı. 6 genç yıldız için düzenlenen imza töreninde konuşan Koç, "Her iki tarafın da hayrı için Berke Özer ile seneye birlikte olmama kararı verdik." dedi.

Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 futbolcuyla sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, genç kaleci Berke Özer'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirtti.

"ALTAY İLE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE YENİ BAŞLADIK"

Altay Bayındır ile ilgili açıklama yapan Ali Koç "Altay ile yeni başladık görüşmelere. Altay benim görmek istediğim profildir. Ersun Hoca buldu getirdi, gündemimizde yoktu. 21 yaşında kaleye geçer mi dediler, geçti. Hayalimdeki futbolcu profili. Başarılı ama kendini hep geliştiriyor. Hem fiziken hem mental olarak. Ders alıyor, lisan dersi alıyor, psikoloğu var. Hayatında hedefleri var. Ciddi, çok olgun, Fenerbahçe'yi dibine kadar benimsemiş, çubuklu formayı taşımanın sorumluluğuna hakim, bu yükü kaldırabilecek, örnek olabilecek, lider karakterli bir oyuncumuz. Kaledeki 90 dakikalık performansı değil, hayatın her alanını yaşayış şekliyle Fenerbahçe'de görmek istediğim sporcu profilidir. Altay ile sözleşme görüşmelerine yeni başladık. Sıkıntı olmaz. Altay bizim parçamız." ifadelerini kullandı.

"BERKE ÖZER İLE SENEYE BİRLİKTE OLMAMA KARARI VERDİK"

Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek kaleci Berke Özer için de açıklama yapan Ali Koç "Her iki tarafın da hayrı için Berke Özer ile seneye birlikte olmama kararı verdik." dedi.

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Son Dakika Spor Ali Koç imza töreninde bizzat Berke Özer'in ismini verdi: Seneye birlikte olmayacağız - Son Dakika


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