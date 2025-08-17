Ali Koç kaleci transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, İzmir'de taraftarlarla bir araya geldi.
Ali Koç, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'na Sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüsle birlikte geldi. Otobüste futbolseverlerle sohbet eden Ali Koç, transfer müjdesi de verdi.
Kerem Aktürkoğlu ve kaleci transferinden bahseden Ali Koç, "Başkanım transferler ne durumda, yeni yıldızlar ne zaman gelecek" sorularına "Kimse merak etmesin. En iyi isimleri kadroya katmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kerem'de pürüzler gideriliyor. Bir de yerli kaleci alacağız.'' dedi.
