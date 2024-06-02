Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti - Son Dakika
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Spor

Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti

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Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho için düzenlendiği imza töreninde ilginç anlar yaşandı. Sahaya izinsiz giren bir taraftar, başkan Ali Koç dahil tüm güvenlik önlemlerini aşarak Mourinho'ya ulaştı. Mourinho ise bu taraftara sarılarak ve forma hediye ederek karşılık verdi.

02.06.2024 20:48
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, binlerce taraftarın önünde kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı. Tören sırasında bir taraftarın sahaya girerek Mourinho'nun yanına kadar gitmesi ilginç anlara sahne oldu.

MOURINHO'YA ULAŞMAYI BAŞARDI

Bir Fenerbahçe taraftarı, imza törenindeki tüm güvenlik önlemlerini aşarak Jose Mourinho'nun üzerine koştu. Sahaya giren taraftar, Mourinho'nun Ali Koç'un araya girmeye çalışmasına rağmen Portekizli teknik adama ulaşmayı başardı.

SARILDI VE FORMA HEDİYE ETTİ

Mourinho, sarı-lacivertli taraftarın bu çabasını karşılıksız bırakmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, yanına kadar gelen taraftar ile sarılarak kendisine forma hediye etti. İstediğini alan taraftar, ardından Ali Koç'a sarılarak sahayı terk etti.

Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho\'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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SON DAKİKA: Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti - Son Dakika
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