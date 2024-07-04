Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor.
Yağız Sabuncıoğlu'nun haberine göre Ali Koç, yeni sezon öncesi başkanlık seçimi için aday olmayacağını, diğer kulüp başkanlarına da iletti. Diğer başkanlar ise Ali Koç'un göreve devam etmesini istedi ancak Koç kararından vazgeçmedi.
Yeni başkanın kim olacağı belirsizliğini korurken Ali Koç'un aday olması durumunda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı destekleyeceği öğrenildi.
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