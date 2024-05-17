Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı safını belli etti - Son Dakika
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Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı safını belli etti

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Ali Koç'un teklifini kabul ederek Fenerbahçe'nin yönetim kuruluna girmeye karar verdiği belirtildi. Ilıcalı, Koç'un seçimi kazanması durumunda yönetimde yer alacak.

17.05.2024 09:59  Güncelleme: 10:12
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Fenerbahçe'de gözler Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki başkanlık seçimine çevrildi. Seçim tarihi yaklaşırken başkan adaylarının listeleri de netleşmeye başladı.

ACUN ILICALI ALİ KOÇ'UN YANINDA

Başkanlığı yeniden aday olduğunu açıklayan Ali Koç, listesine süpriz bir ismi dahil etti. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti ve yönetim kuruluna girmeye karar verdi. Ilıcalı, Ali Koç'un yapılacak seçimi kazanması halinde Koç'un yönetiminde yer alacak.

ILICALI, HULL CITY'NIN SAHİBİ

Fenerbahçe tutkusuyla bilinen ve Ali Koç'un yönetiminde yer alması beklenen Acun Ilıcalı, Ocak 2022'den bu yana İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi. Bu ligi 70 puanla 7. sırada tamamlayan Hull City, 3 puanla play-offu kaçırdı. Acun Ilıcalı'nın Premier Lig hayallari bir sonraki sezona kaldı.

SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 8 - 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı safını belli etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı safını belli etti - Son Dakika
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