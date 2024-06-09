Canlı aktarıyoruz! Fenerbahçe başkanını seçiyor - Son Dakika
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Spor

Canlı aktarıyoruz! Fenerbahçe başkanını seçiyor

Canlı aktarıyoruz! Fenerbahçe başkanını seçiyor

Fenerbahçe'nin tarihi başkanlık seçimi gerçekleşiyor. Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen genel kurul toplantısında 46 bin 410 kongre üyesi oy kullanacak. Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirleyecek seçimli genel kurul toplantısı saat 10.00'da başladı...

09.06.2024 10:14  Güncelleme: 17:07
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Fenerbahçe'de tarihi gün geldi çattı, Sarı-Lacivertliler'de mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan ve yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan ve 46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün yeni başkanı seçiliyor.

Canlı aktarıyoruz! Oy verme işlemi başladı, Fenerbahçe başkanını seçiyor

Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan ve başkan adayı Aziz Yıldırım arasında yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenleniyor. Seçimli toplantı saat 10.00'da başladı. Üyeler 17:00'a kadar oy kullanabilecek.

OY PUSULALARININ RENGİ BELLİ OLDU

Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın bugün yapılacak seçim öncesinde oy pusulalarının rengi belirlendi. Ali Koç'un oy pusularının rengi sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz oldu. Kongrede başkanlık seçimi bugün toplam 47 sandıkta gerçekleştirilecek. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başladı. Oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.

Canlı aktarıyoruz! Oy verme işlemi başladı, Fenerbahçe başkanını seçiyor

AZİZ YILDIRIM STADA GELDİ

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu'na giriş yaptı. Yıldırım, girişte çocuklarla fotoğraf çektirdi.Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul'da oyunu kullandı.

Canlı aktarıyoruz! Oy verme işlemi başladı, Fenerbahçe başkanını seçiyor

REKOR KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda şu ana kadar 22 bin oy barajı aşıldı ve rekor kırıldı. Fenerbahçe'deki bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 oyla kırılmıştı.

Canlı aktarıyoruz! Oy verme işlemi başladı, Fenerbahçe başkanını seçiyor

ALİ KOÇ, SADETTİN SARAN VE VEFA KÜÇÜK BİR ARADA

Başkan adayı Ali Koç, Sadettin Saran ve Divan'a başkanlık eden Vefa Küçük bir araya gelip sohbet etti.

Canlı aktarıyoruz! Oy verme işlemi başladı, Fenerbahçe başkanını seçiyor

ACUN ILICALI DA KONGREYE GELDİ

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı da oy kullanmak için stadyuma geldi. Kongre üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ilıcalı, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Canlı aktarıyoruz! Oy verme işlemi başladı, Fenerbahçe başkanını seçiyor

AYKUT KOCAMAN DA OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman; Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlık için yarıştığı kongrede oyunu kullandı.

Canlı aktarıyoruz! Oy verme işlemi başladı, Fenerbahçe başkanını seçiyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı aktarıyoruz! Fenerbahçe başkanını seçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Wolf_man666 null: Yahu bizene Ne halleri varsa görsünler. Tek Büyük var oda BEŞİKTAŞŞ. Gerisi Boş 41 115 Yanıtla
    Wolf_man666 null: Hüseyin özgür Allah hep güldürsün Sen kardeşim. Ama senin Gülmen Beşiktaşın En Büyük kulüp olduğunu değiştirmez. 18 65 Hüseyin Özgür: Sabah sabah iyi güldüm ???? 54 17 ali çakmak: Mikroskopla bakarsan en büyük olarak görmen normal. 54 11 ismail: wolf mann66 fareye rakı içirmişler o kedi buraya gelecek demiş 45 6 Ali Arslan: Habertürk spikerinin aktardıkları; FB gerçeği,o kadar fazla,o kadar yüksek bir reytinge sahip ki, söz konusu FB olunca tüm Türkiye ekranlara kilitleniyor,siyasi partilerin ülke liderlerinin katıldığı yayınlardan bile fazla izleniyor, inanılmaz bir kulüp inanılmaz bir camia, Türkiye gerçeği çok büyük bir camia.... Tüm zamanların TV izlenme rekoru kırılmış akşam, FB Türkiye'dir Türkiye FB, taraftarı olduğum kuvai milli ruhunun takımı sen çok yaşa.... 16 15 Salim KARAKAYA: Ah tiner ah 12 6
  • Ayhan Karakuş: Ben bir Galatasaraylı olarak Sayın Aziz Yıldırım’ı destekliyorum çünkü Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya Aziz Yıldırım gibi değerli bir başkan yakışır Ali koç her zaman kendini Fenerbahçe’den bile büyük gören bir şımarık 27 1 Yanıtla
  • Mustafa bulut: Azız Başkan feerbahçe lçın hala duruşu tecrübesiyle konuşması dürüstçe Alı koç Azız başkanın karsında oturuşu hareketleri popüler şımarık para var bende ıstedıgımı yaparım havasında Alı koç hıç dürüst ve ciddi degil di Başarılar Azız Başkan 24 4 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Ali koç başkan Gs şampiyon 19 3 Yanıtla
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