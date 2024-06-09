Canlı aktarıyoruz! Fenerbahçe başkanını seçiyor

Spor

Fenerbahçe'de tarihi gün geldi çattı, Sarı-Lacivertliler'de mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan ve yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan ve 46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün yeni başkanı seçiliyor.

Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan ve başkan adayı Aziz Yıldırım arasında yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenleniyor. Seçimli toplantı saat 10.00'da başladı. Üyeler 17:00'a kadar oy kullanabilecek.

OY PUSULALARININ RENGİ BELLİ OLDU

Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın bugün yapılacak seçim öncesinde oy pusulalarının rengi belirlendi. Ali Koç'un oy pusularının rengi sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz oldu. Kongrede başkanlık seçimi bugün toplam 47 sandıkta gerçekleştirilecek. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başladı. Oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.

AZİZ YILDIRIM STADA GELDİ

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu'na giriş yaptı. Yıldırım, girişte çocuklarla fotoğraf çektirdi.Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul'da oyunu kullandı.

REKOR KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda şu ana kadar 22 bin oy barajı aşıldı ve rekor kırıldı. Fenerbahçe'deki bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 oyla kırılmıştı.

ALİ KOÇ, SADETTİN SARAN VE VEFA KÜÇÜK BİR ARADA

Başkan adayı Ali Koç, Sadettin Saran ve Divan'a başkanlık eden Vefa Küçük bir araya gelip sohbet etti.

ACUN ILICALI DA KONGREYE GELDİ

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı da oy kullanmak için stadyuma geldi. Kongre üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ilıcalı, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

AYKUT KOCAMAN DA OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman; Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlık için yarıştığı kongrede oyunu kullandı.