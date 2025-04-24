Ali Koç, sabahın ilk saatlerinde soluğu Samandıra'da aldı! İşte nedeni - Son Dakika
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Ali Koç, sabahın ilk saatlerinde soluğu Samandıra'da aldı! İşte nedeni

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gaziantep FK maçı öncesinde Jose Mourinho ve takımla özel olarak görüşmek için Samandıra'ya gitti.

24.04.2025 10:36
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Gaziantepspor maçı öncesinde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ve takımla özel olarak görüşmek için sabahın erken saatlerinde Samandıra'ya hareket etti. Başkan Koç'un teknik heyet ve takımla görüşüp konuşma yapması bekleniyor.

CUMARTESİ AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan şampiyonluk yarışında şansını zora sokan Fenerbahçe'de tüm gözler cumartesi gününe çevrildi. Sarı-laciverlilerde cumartesi günü divan kurulu toplantısı gerçekleşecek. Başkan Ali Koç'un divan kurulu toplantısında camiaya yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Ali Koç, sabahın ilk saatlerinde soluğu Samandıra\'da aldı! İşte nedeni
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Son Dakika Spor Ali Koç, sabahın ilk saatlerinde soluğu Samandıra'da aldı! İşte nedeni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferudun ozmen:
    Ne mesajı verecek daha atı alan Üsküdarı geçti geçmiş olsun. Bundan sonra vereceği tek mesaj her şeyi yaptım denedim ama yinede olmadı benden bu kadar deyip holdingde ki işlerine odaklanması. 11 3 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Önce şu morono kov 11 2 Yanıtla
  • Neset null:
    yine camiayı kandirici aciklamlar yapar seneye şampiyonluk sözü vermeme bile gerek kalmicak der???? 5 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    ali koc harekete geçmiş biraz geç kalmadın mı alicim atı alan Üsküdarı geçti çok beceriksiz bir adamsın 0 1 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    Atı alan Üsküdarı geçti başkan. görüş görüş ... işin 0 1 Yanıtla
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